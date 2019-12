Skandal u automobilskom divu: Radnici otkrili kako su prevarili milijune kupaca

Foto: Getty Images

Znali smo njihovu tajnu, ali smo šutjelui ništa nismo učinili po tom pitanju", potvrdila su sedmorica zaposlenika Forda koja su radila na razvoju modela automobila Fiesta i Focus. Naime, pojedini modeli automobila s neispravnim mjenjačima su prodani kupcima bez ikakve šanse da se takvi mjenjači uopće mogu popraviti.

"Ruke su nam prljave. Osjećamo se grozno", rekao je jedan od inženjera, koji je želio ostati anoniman, a koji je igrao ključnu ulogu u sklapanju i provjeri spornih automobila.

Kad su ga pitali je li tvrtka ignorirala rana upozorenja svojih stručnjaka na neispravnost pojedinih mjenjača, zaposleni u Fordu je potvrdio da su "vozila bila ispravna kad su ih donijeli na testiranje, ali su tijekom probne vožnje i nakon tisuće prijeđenih kilometara bili svjesni da nešto nije u redu".

Inženjer je kazao: "Rečeno nam je: 'Ništa ne provjeravajte.' Dobili smo čudna naređenja. Nakon toga, ako postavljate pitanja, optuženi ste za pobunu. Neki su kolege čak i pokušali učiniti nešto, ali bezuspješno, a većini su ruke bile vezane. Ipak, bili smo svjesni kako će takvi mjenjači izazvati mehaničku katastrofu."

Mislio je na DPS-6 mjenjač s dvostrukom spojkom zvanom PowerShift, koja je upotrijebljena u dva milijuna automobila Focus i Fiesta prodanih ovog desetljeća, što je postalo predmet masovnih parnica i savezne istrage za prevaru, prenosi Index, a piše Yahoo News.

Najveći problem s DPS-6 jedinicom je taj što je Ford prodavao automobile s ovim šestostepenim DCT-om, "unatoč tomu što je znao da se mjenjač ne može popraviti". Ford je bio svjestan do koje mjere je DPS-6 loš još od 2011. Dizajn je do te mjere neuspješan da može izazvati potpuni gubitak snage tijekom vožnje, i to na autoputu pri visokim brzinama.

U srpnju 2018. porota u Los Angelesu je dodijelila odštetu od 554.000 dolara vlasniku koji je optužio Ford da mu je "na prevaru prodao Focus s DPS-6, unatoč tomu što je znao da se ne može popraviti". Drugim riječima, Ford Motor Company je lagao kupcu.