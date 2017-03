Sindikat pilota Europe brine 'mokri leasing'

Foto: Reuters

Europska komisija planira ukinuti ograničenja na takozvani "mokri leasing" zrakoplova, odnosno najam zrakoplova zajedno s posadom.

Do sada su europske kompanije mogle unajmiti zrakoplov s posadom na najviše sedam mjeseci uz samo jednu mogućnost produžavanja. Uvođenje ograničenja prije devet godina dovelo je do spora s SAD-om koji je uveo protumjere. No, europski sindikat pilota (ECA) pribojava se da bi sada europski prijevoznici mogli neograničeno koristiti zrakoplove i posade iz država s kojima EU trenutno pregovara o sporazumima o zračnom prometu, kao što su Katar, Turska ili članice Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN).