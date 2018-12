Sarajevo je grad u kojem disanje ubija

Foto: Getty Images

Sarajevo je i u utorak, treći dan za redom, bio grad s ogromnom koncentracijom onečišćenja zraka opasnom po ljudski život, sudeći prema pokazateljima koji su tijekom jutra bili dostupni na mjernoj postaji postavljenoj u krugu američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini.

U 9 sati ujutro indeks kvalitete zraka (AQI) bio je na brojci 383, duboko unutar zone koja označava opasno stanje koje utječe na život i zdravlje svih ljudi.

Ta se zona kreće u rasponu AQI od 300 do 500 i oznaka je za situacije ekstremnog zagađenja koje obilježavaju visoke koncentracije čestica prašine, sumpornog dioksida i ugljičnog monoksida.

Klasifikaciju prema indesu AQI primjenjuje američka Agencija za zaštitu okoliša (EPI), a prema njihovim pokazateljima Sarajevo je i utorak ponovo bio najzagađeniji grad na svijetu.

Drugi na toj neslavnoj ljestvici je glavni grad Indije New Delhi, gdje je indeks kvalitete zraka bio 241, u zoni označenoj kao "vrlo nezdrava", no koja je još uvijek za stupanj bolja od one u koju je svrstano Sarajevo.

Vlasti Sarajevske županije za sada nisu poduzele nikakve mjere radi zaštite zdravlja stanovništva, a jedino je za srijedu najavljena izvanredna sjednica županijske skupštine na kojoj će raspravljati o ovom problemu.

Županijski zavod za javno zdravstvo ipak je uputio preporuku građanima da što manje vremena provode na otvorenome i otrovnome zraku.

Značajno povećanje vrijednosti onečišćujućih tvari, odnosno indeks kvalitete zraka veći od 200, u utorak je zabilježen i u industrijskim središtima Lukavcu i Tuzli.