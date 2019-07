Ryanairove karte 6% jeftinije

Zadržane procjene profitabilnosti za ovu godinu/REUTERS

Irski zrakoplovni prijevoznik Ryanair u ponedjeljak je objavio u sklopu financijskog izvješća kako bi cijene karata u ljetnom razdoblju mogle pasti za šest posto zbog prekapacitiranosti u Njemačkoj te strahovanja od efekata brexita u Velikoj Britaniji.

Ipak, kompanija je zadržala procjene profitabilnosti za ovu godinu. Ryanair je za drugo tromjesečje objavio dobit nakon oporezivanja od 243 milijuna eura, 21 posto nižu nego godinu ranije kada je profit iznosio 309 milijuna eura.

243 milijuna eura iznosila je dobit, a analitičari su očekivali 232 milijuna eura

Ali, i to je bolje od očekivanja s obzirom da su analitičari u anketi Reutersa očekivali 232 milijuna eura. Nižu kvartalnu dobit kompanija je pripisala padu cijena karata za šest posto, a pojeftinjenje po sličnoj stopi očekuje i u nastavku ljetne sezone. Iz tog će razloga prosječna cijena karata u godinu dana do kraja ožujka 2020. godine dosegnuti nižu točku u predviđenom rasponu od pada za 2 posto do rasta od jedan posto.

Unatoč tome, Ryanair je zadržao procjene profitabilnosti za ovu fiskalnu godinu koje se kreću u rasponu od 750 do 950 milijuna eura. Analitičari očekuju da će Ryanair za ovu godinu iskazati 832 milijuna eura dobiti.

"Rezultati za drugi kvartal nisu toliko loši koliko se očekivalo", istaknuo je u bilješci Gerald Khoo, analitičar Liberuma, prenosi Reuters. Dodao je kako su prihodi od prodaje karata bilo nešto lošiji od očekivanja, ali su prihodi od dodatnih opcija daleko nadmašili očekivanja.

Što se tiče poslovnih očekivanja u ovom tromjesečju, analitičari upozoravaju kako je prije 10-ak dana najavljen štrajk pilota u Velikoj Britaniji i Irskoj te kabinskog osoblja u Portugalu.

Financijski direktor Niall Sorohan odbio je komentirati kako će se ti mogući štrajkovi odraziti na poslovanje, no spomenuo je kako je "pomalo neobičan" trenutak najavljenog štrajka s obzirom na zabranu leta Boeinga 737 MAX te britansko napuštanje Europske unije, prenosi Reuters.