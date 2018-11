Ryanair otpustio radnike koji su spavali na podu u zračnoj luci

Šest kabinskih radnika Ryanaira koji su uslikani kako spavaju na podu prostorije u jednoj španjolskoj zračnoj luci, dobilo je otkaz jer su naštetili kompaniji, prenosi BBC.

Iz Ryanaira tvrde kako je fotografija montirana, a nakon što se slika proširila internetom, portugalski sindikat prozvao je kompaniju zbog odnosa prema radnicima.

Iz Ryanaira su sve demantirali k kažu kako su svi, nakon što im je otkazan avion za Porto 14. listopada, dobili VIP smještaj te su idući dan vraćeni u Portugal.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj