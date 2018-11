Ruska i kineska zrakoplovna tvrtka svojim zrakoplovom konkurirati će Boeingu i Airbusu

Maketa aviona pokazana na najvećoj azijskoj avioizložbi u Zhuhaiju. Kapacitet aviona je od 250 do 420 putnika / REUTERS

Rusija i Kina predstavile su širokotrupni zrakopolov za duge letove CR929 (slova u imenu modela označavaju Kinu i Rusiju) koji bi, po svoj prilici, mogao konkurirati na tržištu kojim dominiraju američka zrakoplovna i vojna industrija Boeing i europska zrakoplovna kompanija Airbus.

Kineski COMAC (The Commercial Aircraft Corporation of China) i UAC (United Aircraft Corporation) pilotsku i putničku kabinu modela CR929 pokazali su na najvećoj zrakoplovnoj smotri u Aziji, Airshowu China u Zhuhaiju. “Naš je program u pripremnoj fazi u kojoj biramo dobavljača i nabavljamo opremu, a sve bi trebalo biti gotovo do 2019., rekao je predsjednik strateškog partnera UAC-a Yury Slyusar. Ruski UAC i kineski COMAC najavili su kako će surađivati na širokotrupnom zrakoplovu još 2014., a tri godine kasnije počeli su razvoj programa formiranjem zajedničkog poduzeća CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Coroporation). Chen Yingchun, glavni dizajner u COMAC-u za CR929, rekao je kako će CRAIC tražiti dobavljače iz čitavog svijeta, no odbio je komentirati hoće li trgovačke napetosti sa SAD-om utjecati na izbor.

Trup aviona dug je 22 metra, primao bi od 250 do 420 putnika, ovisno o varijanti, a kokpit je predstavljen sa stvarnim sistemima. Dizajneri su prethodno najavili kako će trup zrakoplova dizajnirati i konstruirati Kina, a krila zrakoplova dizajnirat će Rusija. Peking želi da avion bude konkurencija Airbusovu A350 i Boeingu 787.

“Puno je više Airbus nego Boeing”, rekli su iz Western Aerospacea, a Flightglobal iznosi kako ukupni troškovi razvoja zrakoplova iznose između 13 i 20 milijardi dolara. Rusko-kineski zrakoplov bi, prema upućenima, prvi let trebao imati 2023. godine.