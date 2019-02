Rusija razvila oružje od kojeg pogođeni haluciniraju i povraćaju

FOTO: GettyImages

Ruska državna tvrtka Ruselectronics razvila je oružje nazvano Filin 5P-42. Ono ispaljuje oscilirajuću zraku snažnog svjetla koje dezorijentira neprijatelje te ometa uređaje za noćni vid i daljinomjere, opisale su državne ruske novine RIA Novosti, a prenio Business Insider.

Oružje emitira oscilirajuću zraku svjetlosti koja je osmišljena tako da uzrokuje privremenu sljepoću, dezorijentaciju, pa čak i mučninu.

Sudionici uključeni u testiranje oružja nisu mogli učinkovito ciljati nakon što su pogođeni zrakom. Nekima je bilo mučno, a neki su i halucinirali.

Plutajuće kugle svjetla

Oružje navodno ima domet do 5 kilometara, no kako podaci dolaze od državnog medija i državnog proizvođača, Business Insider upozorava da nije sigurno je li oružje radi kako to tvrde Rusi.

Ruski mediji navode kako je novo pomorsko oružje sposobno "učinkovito suzbiti" senzore i tehnologiju noćnog vida, kao i detektore udaljenosti protutenkovskih raketa.

Zasljepljujuće oružje testirano je na dobrovoljcima koji su pucali iz jurišnog oružja, snajperskih pušaka i mitraljeza na ciljeve udaljene dva kilometra, a koje je Filin zaštitio. Svi sudionici su imali poteškoća sa ciljanjem, a gotovo polovica se požalila na vrtoglavicu, mučninu i dezorijentaciju. Petina volontera je iskusila i halucinacije. Sudionici su opisali oružje kao plutajuće kugle svjetla.

Koncept "zasljepljujućeg" oružja postoji već desetljećima, a laseri koji uzrokuju trajnu sljepoću su zabranjeni. Budući da rusko oružje navodno uzrokuje samo privremenu sljepoću, ne bi trebalo biti zakonskih ograničenja za njezino korištenje, zaključio je Business Insider.