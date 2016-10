Rusija gradi ogromni vojni radar na Arktiku

Foto: Thinkstock

Radar, sposoban da identificira zračne i morske ciljeve udaljene stotinama kilometara, počet će raditi na arhipelagu Nova Zemlja na ruskom Arktiku 2017. godine, prenosi Rossiyskaya Gazeta, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije.

Na tom području će raditi ukupno šest takvih radara, prenosi Al Jazeera.

Zamjenik ministra odbrane Dmitrij Bulgakov, koji je posjetio gradilište, rekao je da će istovremeno u blizini biti izgrađena pista sposobna primiti sve vrste borbenih letjelica.

Takozvani radar preko horizonta je vrsta radarskog sustava koji može detektirati ciljeve na veoma velikim opsezima, udaljene tisućama kilometara, van vidokruga radara, što je granica za obične radare.

On je imun na "nevidljivu" (stelt) tehnologiju i koristi ogroman antenski sustav dug do pet kilometara i visok pet metara, kako bi identificirao zračne ciljeve udaljene 500 kilometara i morske ciljeve udaljene do 400 kilometara.

Tijekom vojne vježbe 2014. godine radar "Podsolnuh" (Suncokret) je detektirao četiri bombardera Suhoj Su-24 u niskom letu i prebacio njihove koordinate raketnoj krstarici, koja je "oborila" sva četiri "uljeza".