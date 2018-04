Rusi dodatno opremaju MIG-ove 29 isporučene Srbiji, otkriveni detalji modernizacije

FOTO: Thinkstock

"Udarna pesnica MIG-ova 29, koji su jesenas stigli kao ruska donacija Vojsci Srbije, bit će navođene rakete 'zrak-zrak' koje se lansiraju s više od 25 kilometara daljine", tvrde Večernje novosti.



List na svom internet portalu navodi i da će 10 lovaca MIG 29, koliko ih sada ukupno ima Vojske Srbije, biti opremljeni i radarima koji otkrivaju ciljeve na udaljenostima i do 150 kilometara.



Ovi detalji vezani uz projekt modernizacije MIG-ova našli su se na pregovaračkom stolu tijekom nedavnog sastanka srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina s ruskim kolegom Sergejom Šojguom u Moskvi, tvrde Večernje novosti, pozivajući se na neimenovane izvore bliske srbijanskom vojnom vrhu.



Ruska strana je, po saznanjima tog lista, srpskom izaslanstvu "prenijela čvrsto stajalište da će pomoći Srbiji da zaokruži oporavak svog Ratnog zrakoplovstva, ali i oružanih snaga u cjelini".



Namjera srbijanskog državnog i vojnog vrha je da MIG-ovi dobiju "najsuvremeniju opremu i naoružanje, kako bi na duži rok pokrili zaštitu zračnog prostora" pa je u Moskvi dogovoreno da do kraja travnja bude potpisan definitivni ugovor o isporuci borbenih vozila BRDM-2, a očekuje se i okončanje razgovora "o donaciji i transportu tenkova T-72, koji će vrlo brzo biti u Srbiji".



Rusko-srpska vojna suradnja najviše će, prema navodima beogradskog tiska, pridonijeti "posustalom srpskom zrakoplovstvu". "Namjera državnog i vojnog vrha jest da MIG-ovi dobiju najsuvremeniju opremu i naoružanje, kako bi na duži rok pokrili zaštitu zračnog prostora", pišu Večernje novosti.



Poznavatelji vojne tehnike tvrde za ovaj list da će u MIG-ove, "bez obzira na nijanse dogovora, biti ugrađen radar dometa većeg od 120 kilometara" te da će lovci RZ VS "moći pratiti i po 10 ciljeva istodobno i imati mogućnosti gađati četiri mete u isto vrijeme".



Srbija je, u konsolidiranju oružanih snaga i ratnog zrakoplovstva, zainteresirana i za dodatno proširenje flote MIG-ova 29, a za potencijalnu nabavu u igri je, osim Rusije, i Bjelorusija "koja ima veliki broj letjelica tog tipa".



Mogućnost da se Ratno zrakoplovstvo VS dodatno opremi tim borbenim zrakoplovima neizravno je potvrdio i ministar obrane Aleksandar Vulin u izjavi za rusku agenciju RIA Novosti, navodeći Rusiju i Bjelorusiju kao moguće partnere. Vulin je koncem veljače boravio u Minsku i s bjeloruskim kolegom generalom Andrejom Ravkovom razgovarao "o unapređenju bilateralne vojne suradnje i stanju u regiji i svijetu". Kako je tada priopćilo srbijansko Ministarstvo obrane, Vulin je rekao da će "Srbija i Bjelorusija nastaviti provoditi dogovore o vojnotehničkoj suradnji", te da će "vidno unapređivati međusobne odnose".

Dogovor o paketu donacije naoružanja i vojne opreme Rusije Srbiji objavljen je u prosincu 2016. godine, a Moskva je u međuvremenu isporučila Beogradu šest korištenih zrakoplova MiG-29, čija će modernizacija stajati između 180 i 230 milijuna eura. Srbiju bi, kako je u prosincu 2016. priopćio tadašnji premijer Aleksandar Vučić, kupovina tih zrakoplova stajala oko 600 milijuna eura.