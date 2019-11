Radnik McDonald’sa iskreno priznao što je radio dvije i pol godine pa izazvao opće oduševljenje

Radnik McDonald’sa Codyja Bondarchuk neki su prozvali ‘Robin Hoodom McNuggetsa’ nakon što je u jednom od svojih objava na Tweeteru otkrio što je nekoć radio tokom smjene.

Kanađanin koji je za McDonald’s radio dvije i pol godine, 'priznao' je kako je svaki put u pakiranje od 10 komada nuggetsa stavio jedan dodatni.

“Radio sam u McDonald’su dvije i pol godine i stavio sam 11 nuggetsa u gotovo svakih 10 komada koje sam napravio”, stoji u njegovoj objavi.

Njegovi pratitelji nisu se štedjeli na pozitivnim komentarima pa je tako prozvan 'anđelom', 'herojem' i ostalim prigodnim nadimcima.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made