Qatar Airways ima najduži let na svijetu: Putnici prođu 10 vremenskih zona i popiju 1100 šalica kave

Foto: Reuters

U Auckland na Novom Zelandu jučer je sletio zrakoplov Boeing 777-200LR Qatar Airlinesa koji je tako nakon 17 sati i 30 minuta leta po polijetanju iz Dohe dotaknuo tlo. Time je uspostavljena najduža redovna zrakoplovna linija na svijetu jer je udaljenost Aucklanda i Dohe 14.563 kilometara.

Dosad je titulu najduljeg leta na redovnoj liniji držala Air India koja povezuje izravnim letom bez zaustavljanja Delhi i San Francisco.

Boeing 777 koji je jučer sletio iz Dohe u Auckland ima kapacitet od 42 sjedala u poslovnoj klasi i 217 sjedala u ekonomskoj klasi. Zbog dugog trajanja leta, u njemu su bila četiri pilota i 15 članova kabinskog osoblja. Putnicima je pri tome podijeljeno 1100 šalica kave, 2000 hladnih pića i 1036 jela.

Zrakoplov je dobio tradicionalnu dobrodošlicu za prvi let, prskanje vatrogasnim vodenim topovima s piste.

Singapur Airlines iduće godine namjerava preuzeti titulu najdužeg nonstop leta linijom od Newarka do Singapura. To će biti tisuću kilometara i dva sata dulji let od ovog.