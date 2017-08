Putnici se previše ne raduju letenju autonomnim zrakoplovima

Foto: Thinkstock

Broj ljudi koji avionom putuju na odmor mogao bi se naglo smanjiti bude li se od njih očekivalo da se ukrcaju u zrakoplov bez pilota, prenose britanski mediji rezultate istraživanja švicarske kompanije za financijske usluge UBS.

Boeing namjerava iduće godine testirati autonomne zrakoplove koji bi, po procjenama UBS-a, zrakoplovnim kompanijama mogli donijeti više od 26 milijardi dolara ušteda na troškovima angažmana pilota.

Posebno ističu više od tri milijarde dolara ušteda koje bi donijele niže premije osiguranja, dok bi potencijalni veći broj letova otvorio mogućnost viših prihoda.

Međutim, istraživanje UBS-a pokazuje da više od pola od ukupno osam tisuća ispitanika nije spremno ući u zrakoplov kojim ne bi upravljao pilot/pilotkinja. Spremnost da se ukrcaju na takav avion iskazalo je samo 17 posto ispitanika, pokazuje istraživanje UBS-a, a prenosi britanski BBC.

Najveći otpor letenju autonomnim zrakoplovima pokazali su ispitanici od 45 godina na više među kojima svaki drugi nije spreman upustiti se u takvu avanturu.

Najveću spremnost za let takvim zrakoplovom pokazali su ispitanici u dobnoj skupino do 25 do 34 godine, pokazuje istraživanje.

Ključna je sporna točka u raspravama o uvođenju takvih zrakoplova sigurnost. Let avionom općenito se smatra jednim od najsigurnijih oblika putovanja i UBS-ovo izvješće navodi na zaključak da bi autonomni zrakoplovi podigli sigurnost na još višu razinu.

Tako je prema istraživanju UBS-a uzrok 70 do 80 posto nesreća ljudska pogreška, te zamor posade u dodatnih 15 do 20 posto nesreća.

U britanskom udruženju pilota Balpa ističu da automatizacija u zračnom prijevozu nije nikakva novost, napominjući i da piloti svakog dana interveniraju kako bi ispravili pogreške strojeva.

"Računala mogu pogriješiti i to se često događa, što znači da će i dalje biti potrebni ljudi koji će raditi na tim računalima", upozorava Steve Landells iz Balpa-e.

U UBS-u napominju da će prihvaćanje ideje o letenju autonomnim zrakoplovima biti ključno za uspjeh takvih projekata. "Ključno je kako će ta ideja biti percipirana u javnosti, hoće li je ljudi prihvatiti", zaključuje za BBC Jarrod Castle iz UBS-a.