Putnici kojima nije dozvoljeno putovanje u Sjedinjene Države

Foto: Press Association/PIXSELL

Uredba američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom zabranjuje ulazak u Sjedinjene Države državljanima sedam većinski muslimanskih zemalja, Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena odjeknula je u svijetu te je nekolicini putnika iz tih zemalja u subotu onemogućeno ukrcavanje.

Austrija

U Austriji je u subotu najmanje trima Irancima zabranjeno ukrcavanje u zračnoj luci Beča, odakle su trebali poletjeti za Sjedinjene Države, rekao je glasnogovornik Austrian Airlinesa.

Troje putnika, jedan stariji bračni par i mlada žena imali su američke vize, rekao je Peter Thier za austrijsku novinsku agenciju APA. Bračni par je ostao u Beču, a mlada žena vratila se u Iran, dodao je

Agencija dpa citira glasnogovornika austrijskog ministarstva vanjskih poslova Thomasa Schnoella koji je rekao da su morali otkazati vize za 300 ljudi, uključujući kršćane i židove. Austrija je do sada djelovala kao opunomoćenik Sjedinjenih Država koje nemaju veleposlanstvo Islamske Republike Iran. Koristeći se vizama, migranti prvo putuju u Austriju odakle nastavljaju let do konačnog odredišta u SAD.

Egipat

Irački bračni par sa svoje dvoje djece imalo je karte za let kompanije EgyptAir u Kairu no obaviješteni su da se ne mogu ukrcati zbog novih pravila, rekli su dužnosnici zračne luke, prenosi AFP. Ta obitelj ima vize za Sjedinjene Države.

Dužnosnik EgyptAira je rekao da kompanija nije službeno informirana o novim pravilima i njezina mrežna stranica ne precizira nova pravila o putovanjima u Sjedinjene Države.

Sjedinjene Države

U Sjedinjenim Državama dvojica iračkih državljana privedena su u petak navečer u zračnoj luci JF Kennedy u New Yorku na temelju nove odredbe. Oni su imali vize uz koje mogu legalno ući u Sjedinjene Države, koje potvrđuju da su američke vlasti ocijenile da oni ne predstavljaju prijetnju za SAD.

Jedan od njih radio je za američke tvrtke i američki konzulat u Erbilu na sjeveru Iraka, a drugi se trebao pridružiti supruzi i djetetu koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao izbjeglice.

Američki savez za građanske slboode i druge udruge za zaštitu ljudskih prava i imigranata podnijeli su tužbu Saveznom sudu New Yorka protiv Trumpove uredbe zahtijevajući oslobađanje te dvojice Iračana.

Iran

Dužnosnici dviju putničkih agencija u Iranu rekli su da su primili upute kompanija Emirata, Turkish Airlinesa i Etihad Airwaysa da više ne prodaju karte Irancima koji imaju američke vize.

Iranka koja studira u Kaliforniji trebala se vratiti 4. veljače u Sjedinjene Države.

Iran je objavio odluka da će uzvratiti jednakom mjerom nakon "uvredljive" odluke Sjedinjenih Država.

Nizozemska

Nizozemska zračna kompanija KLM odbio je ukrcati sedam osoba u svoje zrakoplove prema Sjedinjenim Državama nakon donošenja uredbe koju je potpisao američki predsjednik.

KLM nije želio precizirati državljanstva tih putnika niti zračne luke iz kojih su željeli krenuti ti putnici kao ni njihova odredišta.

Švicarska

Švicarska zračna kompanija Swiss od sada primjenjuje Trumpovu uredbu jer "nema izbora", rekao je u subotu generalni direktor tvrtke Lorenzo Stoll na Švicarskoj radio televiziji (RTS) i objasnio da su obvezni primijeniti tu uredbu.

Precizirao je da ima "vrlo malo" državljana tih sedam država koji putuju preko Zuericha i Ženeve letovima Swissa.