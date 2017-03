Postoje li uopće granice rasta na ovom izuzetno unosnom europskom tržištu?

FOTO: Nick Ansell/Press Association/PIXSELL

U trgovini Primarka na berlinskom Alexanderplatzu prodaja ide dobro čak i kad pada kiša. Ne dajući se ometati uobičajenom glasnom glazbom, kupci se guraju između redova odjeće. U gužvi se mogu čuti brojni strani jezici, uposlenici tog modnog lanca ponovno pune regale odjećom dok se ispred blagajni stvaraju redovi. Kupce se privlači ne samo niskim cijenama, filijale Primarka su velike i moderne, svijetle i odjeća je uredno posložena. Ponuda obuhvaća vlastiti brand dječje odjeće, kao i one za žene i muškarce, te nakit i kozmetiku poput ruževa za usne. Sve je u trendu i prije svega - jeftino.

Tek nekoliko godina na njemačkom tržištu

To poduzeće, koje svoje sjedište ima u Irskoj, ima 325 poslovnica na svijetu, piše Deutsche Welle. Na njemačkom tržištu je Primark prisutan od 2009. godine, a trenutačno ima 22 filijale. U iduće dvije godine bi se trebalo otvoriti dodatnih sedam. Ali već sada je Njemačka za to poduzeće treće najvažnije tržište nakon Velike Britanije i Španjolske. Međutim, zašto je jedna tvrtka koja velikim dijelom zaobilazi klasični marketing tako uspješna, kad istovremeno mnogim konkurentima ne ide tako dobro? Izgleda da je razlog tomu kombinacija modne odjeće s jedne strane i bez konkurencije niske cijene s druge strane: cipele za devet eura, japanke za dva, majice za tri eura,... Ustvari se uvijek nađe nešto jeftino za svaku priliku. Iako se događa da odjeću koju tu kupite nakon što ju jednom obučete odmah bacite - kod takvih cijena je to svejedno.

Dosad se Primark u Njemačkoj koncentrirao na velike gradove i turiste koji se nalaze u tim gradovima i uplanirali su kupovinu u Primarku.

"Za mlade je to već skoro postalo 'kult'", kaže Peter Frank iz Društva za trgovinsko savjetovanje BBE koje se bavi prodajnim sektorom. Ali ako poduzeće bude dalje ekspandiralo i otvaralo svoje poslovnice u sve više gradova, nestat će dojam onoga novog i posebnog, ističe Frank i dodaje da će pomama za Primarkom oslabiti, a ono što će ostati je jedino ponuda s niskim cijenama. Šef Primarka John Bason se prošle godine hvalio da njegova tvrtka godišnje proda više od 200 milijuna majica i 350 milijuna parova čarapa.

Može li i bez online ponude?

Jedan drugi izazov koji očekuje Primark je tzv. "E-commerce", odnosno elektronička ili online trgovina. Peter Frank je uvjeren da Primark na duge staze neće moći mimoići online trgovinu. Koncept fiksnih prodajnih mjesta je model koji polako nestaje, argumentira on. Tinejdžeri koji su odrasli uz Primark se, kaže Frank, razlikuju od prethodne generacije. Za njih se više ne postavlja pitanje isključivosti između diskonta i dizajnera, već današnja mladež kupuje stvari koje im nisu toliko bitne u trgovinama poput Primarka i drugih koji nude diskontske cijene, ali ujedno odjeću koja im nešto znači kupuju kod dizajnerskih brandova, pojašnjava za Deutsche Welle Peter Frank. Prodavači kojima je važno "trajno vezanje kupaca, moraju ponuditi online trgovinu", poručuje Frank i dodaje: "Ni stariji kupci se više neće sat ili dva voziti vlakom kako bi kupili nekoliko majica."

No, Primark trenutačno prkosi tom trendu. Samo, vrijeme će ipak pokazati može li jedno poduzeće čiji je glavni cilj biti jeftiniji od konkurencije moći ostati imuno na iskušenja udobnog online shoppinga. Ili će i Primark slijediti konkurenciju i na koncu također ponuditi online trgovinu.