Posao će trajati duže od desetljeća: Znanstvenici žele napraviti Google Maps ljudskog tijela

Cilj atlasa, čija će izrada vjerojatno trajati duže od desetljeća, jest odrediti sve vrste i svojstva svih ljudskih stanica u tkivima i organima, te napraviti referentnu kartu zdravog ljudskog tijela, objavili su znanstvenici.

Stanice su ključne za razumijevanje biologije zdravlja i bolesti, no znanstvenici još uvijek ne znaju koliko ih imamo, koliko vrsta postoji, te koliko se one razlikuju od organa do organa, rekao je jedan od voditelja projekta.

"Inicijativa o atlasu ljudskih stanica je početak nove ere razumijevanja stanica", istaknula je Sarah Teichmann, predstojnica za staničnu genetiku na britanskom institutu Sanger.

"Otkrit ćemo nove vrste stanica, saznati kako se one s vremenom mijenjaju tijekom rasta i bolesti, te steći bolje shvaćanje biologije", dodala je Teichmann.

Projekt trenutno vodi skupina znanstvenika Instituta Broad s MIT-a i Harvarda u SAD-u, te Institut Sanger i Wellcome Trust u Velikoj Britaniji, no ideja je da u njemu sudjeluju znanstvenici i donatori iz cijelog svijeta.

Atlas će biti dostupan cijelom svijetu, a znanstvenici se nadaju da će to transformirati istraživanje ljudskog razvoja i progresije bolesti poput astme, Alzheimerove bolesti i raka.

Ljudsko tijelo se sastoji od bilijuna stanica, temeljnih jedinica života koje se dijele i rastu, te u fazi embrija preuzimaju određene funkcije koje postepeno dovode do razvoja različitih vrsta stanica poput kožnih stanica ili neurona.

Do nedavno je znanstvena spoznaja o stanicama bila ograničena na ono što se može zaključiti promatranjem pod mikroskopom ili genetskom analizom grupiranih stanica.

No tehnološki napredak u području poznatom kao genomika jedne stanice doveo je do toga da znanstvenici danas mogu izdvojiti individualne stanice iz različitih tkiva i organa, analizirati njihova svojstva i mjeriti i opisati koje se molekule u njima stvaraju.

"Sada imamo alate za razumijevanje onoga od čega smo sastavljeni, što nam omogućuje da shvatimo kako naša tijela funkcioniraju, te da otkrijemo što se događa sa svim tim elementima tijekom bolesti", rekao je Aviv Regev s instituta Broad, koji radi na projektu.

"Vjerujemo da će uspješan opis svih stanica u zdravom ljudskom tijelu utjecati na gotovo sve aspekte biologije i medicine u desetljećima koje dolaze", zaključio je Regev.