Platio avionsku kartu gotovo 26 tisuća kuna u biznis klasi, a dobio uslugu iz noćne more

Kako je to platiti poprilično skupu zrakoplovnu kartu za poslovnu klasu, a dobiti uslugu koja je daleko ispod očekivane, zna jedan putnik British Airwaysa koji je u ponedjeljak putovao iz Kaira za London sa svojim prijateljima, prenosi Večernji list.

Sjedalo na koje je trebao sjediti tijekom leta bilo je prljavo, toalet je bio u užasnom stanju, a i u hrani je pronašao dlaku, a taj je let platio 3000 britanskih funti, odnosno, oko 26 tisuća kuna. Putnik imena Nans požalio se avioprijevozničkoj kompaniji na doživljenom iskustvu, no njegovo razočaranje postalo je samo još gore.

This was dirt, not scuffs. I guess you are going to tell me that the hair in the food is also scuffs??? #BritishAirways @BritishAirwSUCK Please @Twitter community, help report that bad service and NO COMPENSATION #basucks #scandal #airline #Heathrow pic.twitter.com/J8qvKqRdCJ