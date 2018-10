Žele zaustaviti slobodno kretanje: Planiraju uvesti novi sustav koji će zahvatiti i 5.000 Hrvata

Foto: Getty Images

Britanski imigracijski sustav nakon Brexita prioritet će dati visokokvalificiranim radnicima, a radnike iz EU-a tretirat će kao i one iz bilo koje druge zemlje, objavila je u utorak britanska premijerka Thresa May. "Bit će to sustav utemeljen na radnim vještinama koji vrednuje sposobnosti radnika, a ne odakle dolaze. Kako piše Glas Slavonije, bit će to sustav koji gleda po cijelom svijetu i privlači ljude s vještinama koje trebamo", rekla je May u priopćenju.

Dodala je da će Britanija, kada napusti Europsku uniju, uspostaviti "imigracijski sustav koji će okončati, jednom zauvijek, slobodno kretanje" europskih građana u Velikoj Britaniji. May je naglasila da će taj novi sustav osigurati da se smanji broj niskokvalificiranih imigranata. "Taj novi sustav omogućit će smanjivanje imigracija niskokvalificiranih osoba", dodala je. "Time će Britanija krenuti putem smanjivanja imigracija na održive razine, kao što je obećano". Upravo su strahovi od dolaska imigranata bili ključni pokretač glasovanja 2016. za izlazak iz Europske unije.

Prema Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske procjenjuje se da u Velikoj Britaniji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka, uglavnom u Londonu. No ovi podaci zasigurno nisu ni točni ni ažurirani, jer u Britaniji postoji i određeni broj hrvatskih državljana koji rade na crno, a tijekom zadnjeg ekonomskog migracijskog vala koji se još događa u Hrvatskoj, mnogi iseljenici našli su svoje mjesto (i posao) u Velikoj Britaniji.