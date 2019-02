Plaće u privatnom sektoru 15% niže nego u javnom

Privatni poduzetnici svjesni su rizika odlaska radnika zbog bolje plaće/Ivica Galović/PIXSELL

Plaće u privatnom sektoru u Srbiji i dalje su znatno niže nego kod zaposlenih kojima je poslodavac država. Posljednji statistički podaci pokazuju da rad kod privatnika donosi u prosjeku 15 posto manju zaradu. Plaća u javnom sektoru u studenome 2018. iznosila je 56.657 dinara (oko 3545 kuna), a izvan njega - 47.782 dinara (oko 2989 kuna). Ove godine jaz bi se mogao samo produbiti, pišu Večernje novosti.

Uvode platne razrede

Ove godine država je povećala plaće svojim zaposlenicima od sedam do 12 posto ili u prosjeku devet posto. I zaposlenima u javnim poduzećima vraćen je dio zarade, umjesto 10 posto, koliko im je uzeto zbog štednje, primanja im se sada smanjuju pet posto, dok plaće kod privatnika nitko nije prisilno držao pod kontrolom. One postupno rastu svake godine, ali nikako ne stižu do državnog prosjeka.

3545 kuna prosječna je plaća u srpskom javnom sektoru

"Ove godine plaće u javnom sektoru su već povećane i nije dobro da se na prvi signal dobrog stanja u proračunu kreće s licitacijom hoće li i kada biti novog povećanja", smatra Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta. "Ove godine treba usvojiti propise koji predviđaju platne razrede. Tada će se plaća povećavati ovisno o radnom mjesta, a ne o ministarstvu. Ne bi bilo dobro da se prostor iskoristi za povećanje plaća u starom sustavu. Plaće u privatnom sektoru, s druge strane, rastu u skladu s rastom produktivnosti ili gospodarske aktivnosti", objašnjava Vučković.

"Ako neka tvrtka ima dobru ideju koju može proširiti na više država interes je menadžmenta i vlasnika da investira u svoje ljude", tvrdi Marko Radojičić iz kompanije Cube Team.

"Vrijednost tvrtke nije samo ideja, glavna vrijednost su ljudi. Da bismo ih zadržali, moramo ih platiti. Mlade tvrtke su svjesne velikog rizika odlaska zaposlenih i vode računa o primanjima. Veliki pritisak na poslovanje prave nam velike svjetske kompanije. One imaju nerealne uvjete. Trudimo se, pa prosjek ide do 400, 500 eura, a za neke pozicije i do nekoliko tisuća eura", objašnjava Radojičić.

Zdravstvo bez rješenja

Vlasnici tvrtki bore sa sa svjetskim igračima, ali je utakmica još teža u dijelu javnog sektora, navodi beogradski list. Zdravstevni sustav Srbije, i uz povećanja plaća, nije ni blizu uvjetima koje nude Njemačka, Švedska ili Norveška.