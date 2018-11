Objavljeno tko će graditi najvišu zgradu u Srbiji koja će imati 40 katova, počinju već u prosincu

Građevina nazvana Kula Beograd sa 168 metara bit će najviša zgrada u Srbiji

Predstavnici kompanije Belgrade Waterfront, koja gradi veliki kompleks Beograd na vodi i talijanskog građevinara Pizzarottija potpisali su ugovor o izvođenju glavnih radova na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji koja će biti visoka 40 katova, odnosno 168 metara.

Gradili i u Crnoj Gori

Toranj će biti središnji dio Belgrade Waterfronta (Beograda na vodi), a na posljednjem katu nalazit će se i najviši vidikovac u glavnom gradu Srbije. Glavni radovi počet će u prosincu ove godine. Pizzarotti je jedna od najznačajnijih talijanskih kompanija u građevinskom sektoru, koja postaje lider na međunarodnom tržištu kada su u pitanju veliki i kompleksni građevinski poduhvati, kao i veliki infrastrukturni projekti, piše portal eKapija.

40 katova imat će toranj čija gradnja počinje već u prosincu

Među najznačajnijim projektima kompanije izdvajaju se Portonovi Resort Montenegro u Crnoj Gori, kao i neboderi Marriott AC Hotel, 1 Seaport i 45 Broad Street u New Yorku. "Sretan sam što imamo partnera svjetske klase, koji u Srbiju dolazi nakon mnogo uspješnih projekata diljem svijeta kako bi nam pomogao u ostvarenju cilja, izgradnji jedinstvene građevinu, koja će ponuditi neusporediv životni stil građanima i učiniti Beograd još atraktivnijom destinacijom", rekao je Nikola Nedeljković, glavni direktor kompanije Belgrade Waterfront. Toranj će biti kombinacija stambene, poslovne, hotelske i ugostiteljske ponude.

Dolazi i Marriott hotel

Hotelijerska kompanija Marriott International izabrala je Kulu Beograd za mjesto ekskluzivnog brenda St. Regis, koji će na ovoj lokaciji otvoriti svoj sedmi hotel u Europi. The Residences at The St. Regis Belgrade, luksuzni brendirani apartmani, također će biti smješteni u Kuli Beograd, kao prvi u Europi, postavljajući Beograd na mapu svjetskih destinacija, navodi eKapija. Kulu Beograd dizajnirala je svjetski poznata kompanija SOM, a projekat razvija AECOM.