Petrol kupuje GoOpti, tvrtku čijim se uslugama često koriste i Hrvati?

Slovenska prijevoznička platforma ove godine planira novo širenje

Slovenska tvrtka GoOpti, koja upravlja platformom za narudžbu prijevoza do aerodroma, a posluje i u Hrvatskoj, bilježi godišnji rast od 30 posto. Za takvo brzo širenje nedostaju im prihodi od upravljanja putničkim prijevozom do manje povezanih zračnih luka, a ovog će ljeta proširiti svoju djelatnost u Italiji i Španjolskoj i drugdje, piše Delo. Nakon što se u Financama pojavio tekst u kojem se tvrdi da GoOpti kupuje slovenski Petrol, osnivači tvrde da to nije sigurno.

"Nismo na prodaju, ne znam čemu služe tako pompozne vijesti. Istina je da se svaka tvrtka prodaje ako je ponuda dovoljno visoka. Za sad je nije bilo, a mi radimo potpuno normalno", kaže Marko Guček, direktor i jedan od tri osnivača GoOptija, uz Tomaža Lorenzettija i Sašu Sušnika. Guček dodaje da su prošle godine u poslovanju ostvarili pozitivnu nulu, tako da im novac sada nije potreban, ali trebat će im prije ljeta, kada namjeravaju započeti novi krug ulaganja.

56 posto porasli su GoOptiju prihodi od prodaje 2016. godine

Očekuje se da će se novac dobiti od fondova rizičnog kapitala, kao i ranije. Krajem 2016. godine EBRD i skupina fondova rizičnog kapitala, ušli su u tvrtku s 2,9 milijuna eura, te dobili 20-postotni udjel. Još 1,5 milijuna eura GoOpti je dobio na natječaju u sklopu europskog programa Obzor 2020. Guček kaže da bi ove godine od fondova rizičnog kapitala željeli dobiti još četiri milijuna eura, koji bi se pretvoriti u vlasnički udjel, a u takvim poslovima obično je to 15 do 25 posto. Guček dodaje da bi mogli poslovati i bez tog novca, ali se ne bi mogli brzo širiti.

Nemaju svoja vozila

Posljednjih godina GoOpti je značajno proširio svoje poslovanje, s tim da su samo prihodi od prodaje porasli za 56 posto u 2016. godini. Međutim, u godinama 2015. i 2016. tvrtka je poslovala gotovo bez dobiti. Skromna dobit djelomično je posljedica optimizacije poreza, ali je također smanjen i novčani tijek iz poslovanja. Kompanija GoOpti nema vlastita vozila za prijevoz do zračnih luka, već samo upravlja platformom i brendom.

Već surađuju s Petrolom

Prema Gučekovim riječima, cijena za koju bi GoOpti mogao biti prodan još nije određena. Petrol, koji se spominje kao ozbiljan kandidat za preuzimanje, s GoOptijem sudjeluje u nekoliko projekata, kaže Guček, dodajući da su oni vrlo kompatibilni, ali prave ponude još nije bilo. "S GoOptijem razgovaramo o prodaji njihovih usluga na našim prodajnim mjestima, a s njima surađujemo i u projektu Urban-E", kažu u Petrolu. Zbog burzovnih pravila u Petrolu ne mogu komentirati bilo kakvu namjeru preuzimanja GoOptija, stoga dodaju samo da "Petrol uvijek traži dobre poslovne prilike". Neslužbeno, kažu da još uvijek nije ništa ozbiljno pokrenuto na povezivanju tvrtki.

2,9 milijuna eura uložili su EBRD i skupina fondova u slovensku tvrtku

Novi franšizni model

Suradnja u projektu Urban-E podrazumijeva da Petrol između Zagreba i Ljubljane postavi punionice za električne automobile. GoOpti će na tom pravcu osigurati električna kombi vozila za prijevoz putnika. GoOpti ove godine namjerava proširiti mrežu u Italiji i Španjolskoj, a gdje će se još širiti zasad ostaje otvoreno. Zanimanje za slovensku platformu stiže iz Poljske, Njemačke, Švicarske, Luksemburga, Francuske i Austrije, a više zahtjeva dobivaju i iz dalekih zemalja s drugih kontinenata, kao što su Argentina, Australija, Indija i Kanada.

O mjestu gdje će proširiti franšizu još nema konačne odluke. GoOpti nudi digitalnu platformu koja optimizira prijevoz putnika u zračne luka, a vozila su u vlasništvu privatnih tvrtki. "Sada ubiremo prve rezultate novog modela. Franšizna mjesta rastu dobro", dodaje Guček, objašnjavajući da su pojednostavili pravila za franšizno poslovanje. Sustav franšize omogućava brži rast jer uključuje odabir mladih poduzetnika koji su vrlo predani, spremni uložiti i težiti poslovnom uspjehu i rastu.

Fleksibilnost

Ukrcaj po želji putnika

GoOpti upravlja platformom za narudžbu prijevoza do aerodroma. U tvrtku je isprva uloženo 4,4 milijuna eura s kojima su se proširili na nova odredišta. Trenutno su prisutni u Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Sustav funkcionira tako da se prijevoz do aerodroma rezervira barem dva dana unaprijed, a cijene su niže ako se rezervira ranije. Ukrcati se može bilo gdje. Najjeftinija je opcija da se izabere jedna od standardnih GoOpti lokacija za ukrcaj koje nudi sustav za rezervacije, ali može se odabrati ukrcaj ispred kuće, na radnom mjestu ili negdje drugdje.