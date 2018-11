Ovo je najbolja aviokompanija na svijetu: Sjedala "nulte gravitacije" i "virtualni prozori" samo su neke od pogodnosti

Foto: Gettty Images

Diljem svijeta, u zemljama od Rusije i Belgije do Ujedinjenih Arapskih Emirata, avioprijevoznik Emirates, osvojio je nagrade "Best Airline in the World“ i "Best Airline in the Middle East“ na prestižnoj dodjeli nagrada ULTRA 2018.

Kako piše Večernji list, u glasanju je sudjelovalo više od 500 tisuća čitatelja Telegraphovih luksuznih putničkih časopisa Ultratravel UK i Ultratravel Middle East, a nagrada se dodjeljuje najboljim svjetskim pružateljima luksuznih putničkih iskustava.

Sir Tim Clark, predsjednik Emirates Airline, nagrade je primio na svečanosti održanoj u hotelu Burj Al Arab Jumeirah u Dubaiju. Svečanosti su prisustvovali ključna imena svjetske putničke industrije.

Emirates je u Rusiji pak nagrađen zahvaljujući svojoj operativnoj izvrsnosti i izvanrednoj putničkoj usluzi te je osvojio dvije prestižne nagrade. Nagradu "Best International Airline" primio je na osmoj dodjeli nagrada National Geographic Traveler Awards 2018, a nagradu "Best Middle Eastern Airline" na dodjeli nagrada The Business Traveller Russia and CIS Awards 2018. Svečanoj dodjeli nagrada National Geographic Traveller prisustvovali su vodeći ljudi iz industrije kao i predstavnici medija iz cijele Europe.

Emirates je u Belgiji primio nagradu "Best Long Haul Airline 2018" na dodjeli nagrada Travel Magazine Awards 2018. Svečanosti je prisustvovalo 700 vodećih predstavnika iz industrije, putničkih stručnjaka i predstavnika medija. Dodjela nagrada Travel Magazine Awards održala se 21. put, a predstavlja platformu gdje se svjetski brendovi prepoznaju kao najbolji pružatelji usluga u Belgiji.

Naime, kada je u pitanju pružanje boljeg iskustva putnicima, kako na letu tako i na tlu, Emirates postavlja trendove u industriji pa je tako 2004. godine prvi put predstavio zatvorene privatne apartmane prve klase, a 2017. godine zrakoplovna tvrtka luksuzno je putovanje dovela na novu razinu svojim novim privatnim apartmanima u prvoj klasi u zrakoplovu tipa Boeing 777-300ER.

Ovi su apartmani prvi takve vrste kada je u pitanju luksuz i privatnost. Prostrani, potpuno zatvoreni privatni apartmani uređeni su u konfiguraciji 1-1-1, te osiguravaju do četiri četvorna metra prostora.

Novi privatni apartmani također demonstriraju najnovije tehnologije u zrakoplovu, uključujući sjedala koja se mogu postaviti u poziciju "nulte gravitacije" koja je inspirirana NASA-om, značajku "virtualni prozori" za apartmane koji su smješteni u središnjem dijelu aviona koji koriste tehnologiju live prijenosa pogleda kojeg snimaju vanjske kamere te usluga osobnih video-poziva kabinskom osoblju za putnike u prvoj klasi uz jedinstveno osvjetljenje i temperaturne postavke.

U posljednjih 12 mjeseci, Emirates je nastavio svojim putnicima ispunjavati ​obećanje pod sloganom "Fly Better" unaprjeđujući iskustvo putnika kroz značajna poboljšanja u svojim zrakoplovima tipa Boeing 777 i A380. Aviokompanija je uložila 150 milijuna dolara u uvođenje novih kabina poslovne klase i konfiguraciju na floti zrakoplova Boeing 777-200LR. U zrakoplovima tipa A380, Emiratesov unaprijeđeni Onboard Lounge nastavlja impresionirati putnike svojim suvremenim uređenjem i proširenim mogućnostima sjedenja.

Emirates upravlja modernom i učinkovitom flotom koja obuhvaća 270 zrakoplova tipa Airbus A380 i Boeing 777. Ova se aviokompanija nastavila širiti na međunarodnoj razini i danas leti u 159 odredišta u 85 zemalja, povezujući putnike i olakšavajući trgovinu na šest kontinenata kroz njihovo čvorište u Dubaiju.