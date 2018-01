VIDEO: Otvorena revolucionarna trgovina bez prodavača i redova za plaćanje

Foto: screenshot

U ponedjeljak je otvoren prvi supermaket bez blagajni, a radi se o potezu koji bi mogao revolucionarizirati način na koji kupujemo namirnice, piše Zimo.

Prije godinu dana Amazon je predstavio revolucionarnu trgovinu u kojoj je kupovina nevjerojatno jednostavna i brza, a kako nema blagajni, nema ni čekanja niti gubljenja vremena u redovima. Ova je kompanija s razvojem trgovine Amazon Go počela još prije pet godina, a s testiranjima među zaposlenicima počela je krajem 2016. te je sada potpuno sprema ugostiti prve kupce koji će moći isprobati kako će izgledati šoping u budućnosti.

Princip kupovine u trgovini je sljedeći: kupci se prilikom ulaska u trgovinu prijave sa svojim računom Amazon Go (koji je povezan s njihovom bankovnom karticom) te samo uzimaju stvari s polica i stavljaju u košaru – brojne kamere i senzori prepoznaju proizvode koje kupci uzimaju s polica te nakon što napuste trgovinu, bez ikakva čekanja na blagajnama, samo im naplate kupljenu robu. Iako tek treba vidjeti kako će izgledati ovakav način kupovine u praksi – novinari koji su isprobali Amazon Go prije službenog otvaranja zadovoljni su te su im naplaćeni svi artikli koje su uzeli, no do problema može doći prilikom gužvi i pitanje je hoće li kamere i senzori moći pratiti sve što se događa, odnosno koje sve proizvode veliki broj ljudi uzima s polica ili vraća na njih. Također, problem mogu biti i djeca koja uzimaju, premještaju i vraćaju proizvode s polica, tako da se na početku mogu očekivati i određeni problemi koji bi se s vremenom trebali riješiti.