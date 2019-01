Otvaranje njemačkog tržišta rada donosi novi val iseljavanja

U BiH među nezaposlenima najviše je kvalificiranih radnika/Ivo čagalj/PIXSELL

Zbog otvaranja tržišta rada u zemljama EU, posebno u Njemačkoj, i nepovoljne ekonomsko-socijalne situacije, 2019. bi mogla biti rekordna godina kada je riječ o građanima BiH koji se iseljavaju, smatraju stručnjaci, pišu Nezavisne novine.

Prema novom njemačkom zakonu ukidaju se dosadašnje odredbe koje su prednost pri zapošljavanju davale njemačkim i građanima zemalja EU, kao i odredba o deficitarnim zanimanjima prema kojoj su se građani BiH mogli lakše zaposliti u Njemačkoj samo ako imaju zanimanje koje je posebno traženo u Njemačkoj, a nema njemačkih i europskih kadrova, poput zdravstvenih djelatnika ili njegovatelja. Nove odredbe će ukinuti sva ova ograničenja, a u Njemačkoj će moći dobiti posao svatko tko uspije naći poslodavca, bez obzira na zanimanje.

35 posto bila je stopa nezaposlenosti u BiH u listopadu 2018.

Otišlo 20% stanovništva

Istovremeno, međunarodne institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda, upozoravaju da BiH ima najveći negativni prirast stanovništva od svih zemalja regije, te ističu da je od 2000. godine populacija u BiH smanjena je za 5%, a da je od 1990. do danas tu zemlju napustilo više od 20% stanovništva. Stevo Pašalić, demograf, smatra da je prirodna depopulacija nešto izraženija u Srbiji, ali da je BiH u ratu trajno napustilo 527.000, a u poslijeratnom razdoblju već milijun osoba.

119 tisuća nekvalificiranih osoba traži posao u BiH

"Ako znamo da se od 1991. do 2017. ukupno trajno iselilo 1,132.000 ljudi, to znači da danas BiH realno ima oko 3,240.000 stanovnika, odnosno 300.000 manje nego što je pokazao popis 2013. godine", objašnjava Pašalić. On upozorava da iskustvo zemalja koje su postale članice EU, poput Bugarske, Rumunjske i Hrvatske, pokazuje da su još intenzivnije gubile stanovništvo nego što je to bio slučaj ranije, zbog olakšanog pristupa europskim tržištima rada. "Sada njemačkom tržištu rada nedostaje 1,2 milijuna radnika, a u EU ukupno 2,5 milijuna. Gdje će oni naći potrebne radnike? Očito je da će zemlje zapadnog Balkana imati sve veći problem", rekao je Pašalić.

Zaposlenih 813 tisuća

Službeni podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH otkrivaju da je u studenome 2018. godine nezaposleno u BiH bilo 435.358 osoba. Od ukupnog broja osoba koje traže posao 55,9 posto su žene. Osobe koje najviše traže zaposlenje su kvalificirani radnici i to njih 139.728, a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom i to njih 123.522. Velik je i broj nekvalificiranih osoba koje traže posao, njih čak 118.913.

S višom stručnom spremom posao traži 6566 osoba, a s visokom stručnom spremom 36.495 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u listopadu 2018. godine broj zaposlenih osoba iznosio je 813.205, a od toga je 346.520 žena. U odnosu na rujan 2018. broj zaposlenih osoba povećao se za 0,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti za oktobar 2018. godine iznosila je 35%.