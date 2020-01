Otok traži dva prijatelja koji će voditi kafić uz besplatan smještaj i dobru plaću

Turistički centar otoka Great Blasket u Irskoj u potrazi je za dvoje ljudi, parom ili prijateljima, koji će se na tom otoku živjeti besplatno i baviti se iznajmljivanjem soba i vođenjem kafića u periodu od šest mjeseci – od travnja do listopada.

Oglas za ovaj sezonski posao u kojem se ne navodi visina plaće, ali irski mediji pretpostavljaju da je više nego pristojna, može se pronaći na Twitteru turističke tajednice, piše miss7.

Great Blasket najveći je među otočjem Blaskets na zapadnoj obali Irske, udaljen svega nekoliko kilometara od kopna. Krajolik mu je pomalo divlji, brdovit i neravan zbog čega i ne bilježi veliku naseljenost – kroz povijest je najviše imao 160 stanovnika.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH