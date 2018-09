Orbánova "objava rata" Europskoj uniji: Potez Bruxellesa došao mu je kao naručen

FOTO: Reuters

Jedan video-klip koji je objavila Orbanova vlade omiljena je tema u Mađarskoj. To je bijesni krik protiv Europskog parlamenta, u čijoj pozadini se može čuti dramatična glazbena podloga. "Ne popustimo pred tom ucjenom!", glasi njegov naslov, "Zaštitimo Mađarsku!".

Tim videom u trajanju od 25 sekundi mađarska vlada reagira na tzv. Sargentini izvješće Europskog parlamenta koje je 12. rujna usvojeno dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Europskom parlamentu – izvješće u kojem se Mađarsku optužuje za ozbiljna kršenja zakona i koje je poslužilo kao osnova za aktiviranje članka 7 protiv Mađarske, piše Deutsche Welle. "Prema useljavanju prijateljski raspoložena većina Europskog parlamenta nas želi ušutkati, jer našu domovinu i Europu štitimo ogradom", kaže se u videu. Pri tome se prikazuju fotografije dvoje članova Europskog parlamenta, nizozemske predstavnice Zelenih Judith Sargentini i predstavnika belgijskih liberala Guya Verhofstadta. U pozadini je neoštra fotografija američkoga milijardera podrijetlom iz Mađarske Georgea Sorosa.

Ovaj video-klip je dio aktualne kampanje vlade Viktora Orbana koja je trenutno prezentna u svim medijima bliskima tamošnjoj vladi. U okviru kampanje političari iz vlade gotovo svakodnevno napadaju navodno antimađarske države i šefove vlada drugih država EU-a. Među njima su, prije svih, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel. Orbán osobno optužuje Merkel da Mađarskoj želi uskratiti zaštitu njezinih granica. Njegova glavna povjesničarka Mária Schmidt piše kako kancelarka želi dovršiti plan cara Wilhelma (Vilima II.) i Hitlera u svezi s germanizacijom Europe.

Ono što je, međutim, ne toliko vidljivo iliti čujno je da Sargentini-izvješće i postupak aktiviranja članka 7 za Orbána stižu u pravo vrijeme i savršeno se uklapaju u njegovu političku strategiju. Orbánov, kako je sam rekao, dugoročni cilj je jedna EU kao ekonomska unija u kojoj su pitanja vrijednosti i vladavine prava isključivo u nadležnosti država članica. Do određenog stupnja Orbán već neko vrijeme kao polugu koristi temu migracije – temu koju on uspješno koristi u domaćim kampanjama za konsolidiranje svoje moći i za koju vjeruje da će u godinama koje dolaze i dalje diljem Europe biti dominantno društveno pitanje kojim će on moći osvojiti političke bodove.

Posljedično tome, Orbán EU-debatu o stanju u mađarskoj pravnoj državi predstavlja kao "osvetu Bruxellesa" zbog mađarske migracijske politike. Opasnost od migracije, kako je najavio mađarski premijer, također će biti u središtu njegove europske predizborne kampanje; Orbán se pri tome nada da će, kao što je već rekao, biti smijenjena "ljevičarski liberalna, prema migraciji prijateljski raspoložena" većina u Europskom parlamentu. To se itekako smije tumačiti kao otvorena i konačna „objava rata" Europskoj uniji.