Optimizam u sjeni Brexita i terorizma

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oko 20 posto uvjereno je, pri tom, da ce taj rast biti značajan. Optimizam, međutim, splašnjava kad se spomene Brexit. Gotovo polovica anketiranih turističkih kompanija očekuje negativan utjecaj izlaska Velike Britanije iz Europske unije na svoje poslovanje, većina računa da ce to povisiti troškove putovanja, a kako će se sve to odraziti na mogućnost njihova odmora zabrinjava i 65 posto britanskih turista, pokazalo je sajamsko istraživanje među 1.145 britanskih turista i nešto više od 2.000 turističkih profesionalaca iz cijelog svijeta.

Glavna je briga u turističkom svijetu ipak terorizam, koji je, prema 75 posto turističkih menadžera, najviše utjecao na putovanja u 2016. i, dakako, njihov biznis. Nešto manje od polovice anketiranih turista priznaje da je terorizam utjecao na njihove putne planove. Izbjeglička kriza je na drugom mjestu, nju 44 posto predstavnika biznisa navodi kao problem koji im je utjecao na poslovanje, dok je 28 posto anketiranih turista priznalo da je to utjecalo na izbor njihove destinacije za odmor.