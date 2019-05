'Online turističke agencije i dalje obmanjuju goste'

Udruga savjetuje gostima da izravno nazovu hotel/FOTOLIA

Vodeći portali za rezervaciju smještaja kao što su Expedia, Booking.com, Trivago, Hotels.com i Agoda i dalje obmanjuju kupce lažnim informacijama o cijenama i ponudama hotela, unatoč tome što su već prozvani od strane agencija za tržišno natjecanje, pokazalo je istraživanje britanske udruge za zaštitu potrošača Which?.

Online agencije najčešće objavljuju lažne akcije i popuste, obmanjuju goste o broju raspoloživih soba, te bez temelja tvrde da nude najnižu cijenu.

Trivago je tako nedavno nudio sobu u Millesime hotelu u Parizu za 244 funte, s tvrdnjom da je to ušteda od 63 posto, ali Which? je utvrdio da je to toliko jeftinije samo od najskuplje sobe (675 funti), a ne od prosječne.

Štoviše, pronašli su i za 4 funte povoljniju ponudu za istu sobu. U udruzi upozoravaju da ih takva praksa može dovesti na sud. Agencije se služe i taktikama pritiska, pa tvrde da je preostala samo jedna soba po navedenoj cijeni, ili pak da je ovakva soba rezervirana četiri puta u posljednja 24 sata.

To je manipulacija koja navodi klijente da što brže uplate sobu, jer stvaraju dojam da je ponuda vremenski ograničena. Analiza udruge Which? pokazala je da je u nekim slučajevima na raspolaganju više od 50 soba.

Tako je Booking.com oglašavao "posljednju" dvokrevetnu sobu s privatnom vanjskom kupaonicom u Balmore Guest Houseu u Edinburghu, na raspolaganju je zapravo bilo još sedam tavih soba za istu cijenu.

U udruzi tvrde da će agencije unatoč upozorenjima i ovog ljeta nasamariti milijune gostiju. Stoga savjetuju gostima da izravno nazovu hotel i tako ostvare najbolju cijenu ili popust, a često će im hoteli ponuditi i besplatnu bocu pjenušca da dodatno zaslade dogovor.