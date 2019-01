Objavljena nova lista najsigurnijih zrakoplovnih kopanija na svijetu

FOTO: GettyImages

Prošle godine AirlineRatings nije mogao izdvojiti neku tvrtku u odnosu na njihove rivale, a na ovom najnovijem popisu vrh ljestvice zauzeo je australski prijevoznik Qantas.



Analizirali su podatke iz 405 zrakoplovnih kompanija te su sastavili popis od 20 najsigurnijih prijevoznika i to prem 12 kriterija, objavio je CNN.



Qantas je istaknut kao broj jedan, ostale najsigurnije aviokompanije nisu rangirane nego su samo navedene abecednim redom.

Ovo je, dakle, popis 20 najsigurnijih:

Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines te Virgin group of airlines (Atlantic and Australia).