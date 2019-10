Nude plaću do 29.000 kn, 54 dana godišnjeg, 30 dana plaćenog bolovanja, smještaj, prijevoz...

Foto: Getty Images

G5 Plus - Go Global Consulting s.r.o., za opću bolnicu u Saudijskoj Arabiji s kanadskom akreditacijom pod ministarstvom unutarnjih poslova, traži medicinske sestre (m/ž). Nude poslovni ugovor na godinu dana ili na dvije godine, s mogućnošću produžetka istog. Početna plaća doseže 29.000 kn! Uz navedeno, poslodavac daje i 54 dana plaćenog godišnjeg odmora, 30 dana plaćenog bolovanja godišnje, pokriva zdravstveno osiguranje, osigurava plaćeni prijevoz od kuće do posla te avionsku kartu na početku i na kraju radnog boravka, kao i brojne druge benefite. Ako ste dovoljno motivirani, imate završenu medicinsku školu, dvogodišnje radno iskustvo i poznajete engleski jezik, prijavite se već danas, jer ovakva prilika se ne propušta.

Dobra je vijest da vas razgovori za posao u Zagrebu očekuju 28.10. i 29.10. Više info. možete saznati na linku. Vjerujemo da imate odlične motivatore da se na ovaj natječaj prijavite.

Sretno!