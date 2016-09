Novih 800 tisuća barela na ionako zakrčeno tržište crnim zlatom

Foto: Thinkstock

Cijena sirove nafte otišla je stoga još niže, bilježeći najniže razine u rujnu, u skladu s najnovijim projekcijama da se iznosi na robnom tržištu neće mijenjati još dugo u 2017. godini, poručuju iz Saxo banke.

Libija će ponovno pokušati izvoziti iz svojih istočnih luka Ras Lanuf, Es Sider i Zueitina i to oko 300 tisuća barela po danu. Iz Nigerije dolaze najave da će Exxon Mobil obnoviti isporuku do 340 tisuća barela dnevno, a Royal Dutch Shell dodatnih 200 tisuća barela dnevno. To će donijeti novih više od 800 tisuća barela na tržište koje se ionako već bori kako da smanji konstantnu preveliku proizvodnju u odnosu na potrebe tržišta – pojašnjava Ole Hansen, glavni analitičar za robna tržišta u Saxo banci i podsjeća da su OPEC i International Energy Agency u svojim mjesečnim izvještajima prošli tjedan upozorile da se situacija s ponudom i potražnjom neće izbalansirati sve do kraja sljedeće godine.

Zajednička proizvodnja sirove nafte iz Nigerije i Libije dosegla je 1,8 milijuna barela dnevno u kolovozu, no to nije ni pola od onoga što su dvije države proizvodile u 2013. godini, pogotovo ne Libija. Novi mogući bareli crnog zlata na tržištu stvorit će dodatni pritisak na cijenu te tjerati druge proizvođače da režu proizvodnju i to u razdoblju u godini kada se ionako trguje po nižim cijenama zbog sezonskih efekata.

Situaciju u Libiji treba posebno pažljivo pratiti s obzirom da je proteklih godina proizvodnja ozbiljno pala, zbog sukoba unutar te države. Unatoč zakrčenosti na tržištu s prekomjernom proizvodnjom još od 2014., libijski problemi pogodovali su povećanju proizvodnje iz zemalja kao što su Rusija, Saudijska Arabija i Irak, a od nedavno i Iranu, nakon ukidanja sankcija. Libija je već nekoliko puta pokušavala obnoviti svoju proizvodnju i povećati izvoz, prema navodima Bloomberga. Ulagačima su stoga njihove najnovije najave samo još jedan od pokušaja u nizu, dok stvarno ne vide hoće li ovaj put uspjeti, smatra Hansen. U tjednu kada su proizvođači izvan OPEC saveza i dalje otporni na tržišne uvjete i ne posustaju s proizvodnjom, a glavni igrači i analitičari poručuju da do pada proizvodnje neće doći sve do 2017., oči se sve više okreću prema sastanku International Energy Forum u Alžiru, sljedeći tjedan, zaključuju iz danske investicijske banke.