Nova godina na Kopaoniku - 200 eura za noć

Foto: Thinkstock

Već godinama zanimanje za proslavu Nove godine na planinama u Srbiji raste, a najskuplji je doček na Kopaoniku koji stoji 200 eura za noć.

Najpovoljnije je na Goču, gdje je za tri noći potrebno izdvojiti 5500 dinara (oko 46 eura), piše Blic. Na Kopaoniku se može pronaći i apartmane za 30 eura po osobi, ali je većina već rezervirana. Kapaciteti na Staroj planini također već su rezervirani, a tri noćenja sa sva tri obroka, stajali su i po 119 eura. Iz omladinskog projekta "Srbija za mlade" kažu da svake godine imaju sve više turista.

"Ranije smo imali 500 mjesta, sada smo došli do 650. Sve što smo ponudili ove godine na Staroj planini rasprodano je za tjedan dana. Naši klijenti su mladi od 18 do 35 godina, a u ponudi su Zlatibor, Zlatar, Goč, Tara i Sirogojno", kaže Marta Đorđević, predsjednik novosadskog ogranka. Goč kao destinacija preporuča se onima koji žele nešto mirniji doček Nove godine, a za nešto življi provod Zlatibor, gdje tri noćenja za vrijeme praznika stoje 9500 dinara (oko 79 eura). Proslave u hotelima stoje i 200 do 500 eura za tri noćenja, dok se smještaj u privatnim vilama može pronaći i za 30 eura za noć. Svake godine lokalne vlasti glavni gradski doček Nove godine organiziraju na Kraljevskom trgu, na otvorenoj pozornici.

"Prošle godine smo bili na Zlatiboru, tako da ćemo sve to ponoviti. Otišli smo o svom trošku, a smještaj smo rezervirali tri mjeseca ranije, jer sve što je povoljnije bude rezervirano već u listopadu", kaže Dejana Resić iz Rume. Kako u tu cijenu nije uračunata hrana, moguće je doplatiti 910 dinara po osobi. U sklopu turističkih ponuda tri noći na Zlataru stoje 7800 dinara. Ako gosti žele sami posjetiti planinu, bez organiziranja aranžmana na Zlataru, mogu pronaći hotelski i smještaj u apartmanima za 2000 do 9500 dinara za nekoliko noći. Četiri dana na Tari za vrijeme novogodišnjih praznika stoje 7200 dinara, a cijena u hotelima i apartmanima kreće se od 50 do 150 eura za noć. Noć u hotelima na Fruškoj gori za novogodišnje praznike stoji od 100 do 150 eura, ali moguće je pronaći i prenoćište za 20 eura.