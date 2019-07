Nitko na Mediteranu nema kraću sezonu od njihovih radnika

U Crnoj Gori hoteli posluju pod brendovima Hilton, Aman, Regent, Four Points by Sheraton, Chedi, Melia /Grgo Jelavić/PIXSELL

Problemi Crne Gore sa zapošljavanjem domaće radne snage u turizmu je alarmantno, jer bez njenog angažmana nema razvoja sektora, upozorio je dekan budvanskog Fakulteta za biznis i turizam, Rade Ratković.

"Ove godine je maksimalno eskalirao kronični problem nedostatka uslužne radne snage u turizmu i ugostiteljstvu. Ljudi ne žele raditi za ove plaće i postoji opasnost da ostanemo bez domaće radne snage", kazao je Ratković podgoričkoj Pobjedi. Dodao je da su u Crnoj Gori "zarade uvjerljivo najniže, a dužina sezonskog rada najkraća na Mediteranu".

Neodrživo bez turizma

Ratković smatra da nijedna destinacija nije održiva ako zasniva svoj turizam na stranim radnicima. "Radnici su aktivni dio ponude koji promovira svoju zemlju. Osim toga, mi nemamo interesa kao država da imamo turizam u kome predominantno ne rade naši radnici. Oni moraju dominirati, a ne da kod nas dolaze, kako neki predlažu, Filipinci, a da naši radnici idu u druge zemlje", rekao je Ratković.

Dekan upozorava da je deficit radne snage znak za uzbunu. "Crna Gora ne može imati održivu ekonomiju bez turizma, a turizam ne može biti održiv ako nije zasnovan na domaćoj radnoj snazi i na dominantnoj ponudi domaćih proizvoda kroz taj sektor", objasnio je.

Nekretninski biznis

"Turistički poduzetnici ne mogu osigurati bitno veće plate. Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, imajući u vidu njihove bilance poslovanja u protekla tri desetljeća, nemaju mogućnost za povećanje zarade zaposlenih", kaže Ratković. "Treba se repozicionirati i ići više na organizirane kanale prodaje, te promociju putem društvenih mreža. Naš hendikep je hipertrofirana stambena izgradnja, koja bitno narušava strukturu smještajnog sektora i svodi osnovne smještajne kapacitete na deset posto ukupnog.

1 milijardu eura bio je prošlogodišnji prihod Crne Gore od turizma

Treba zaustaviti dalju izgradnju sekundarnih stanova i rezidencijalnih aglomeracija, jer to nije održiv, niti pravi turizam, već biznis razvoja nekretnina", dodao je. Crna Gora je prošle godine prvi put u povijesti ostvarila više od milijardu eura prihoda od turizma (1,039 milijardu eura), pa ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović očekuje da to bude minimum koji će država ostvarivati svake godine. Radulović najavljuje da će Crna Gora ozbiljno profitirati od projekta ekonomskog državljanstva. Smatra da će se u Crnu Goru sliti stotine milijuna eura investicija, dok će izravni priljev u proračun biti preko 200 milijuna eura.

Prošle godine je Crnu Goru posjetilo rekordnih 2,2 milijuna turista koji su ostvarili gotovo 13 milijuna noćenja. Ostvaren je rast broja turista veći od 10 posto, kao i rast broja noćenja od preko osam posto u odnosu na 2017.

Crna Gora ima 19 hotela s pet zvjezdica i 152 hotela s četiri zvjezdice. Prije samo 12 godina, dakle 2006., imali su dva hotela s pet zvjezdica i 29 hotela s četiri zvjezdice. U maloj Crnoj Gori hoteli posluju pod nizom poznatih brendova kao što su Hilton, Aman, Regent, Four Points by Sheraton, Chedi, Melia, Iberostar, i prvi One & Only koji se gradi u Europi.