Nijemci označili kraj Tesline dominacije

Za predstavljanje svog električnog terenca EQC Mercedes je izabrao Stockholm/Reuters

Njemački proizvođači automobila krenuli su u otimanje udjela Tesle Motorsa na globalnom tržištu električnih vozila. Mercedes je jučer predstavio svoj prvi električni "terenac" iz serije posebnog električnog brenda EQ.

Novi EQC, kako je naziv tom modelu koji kreće u prodaju iduće godine, cjenovno će biti pozicioniran blizu Mercedesovu benzinskom SUV-u GLC i konkurirat će Teslinu Modelu 3 u kategoriji električnih vozila do 50.000 dolara.

Ukrali dio pažnje

Mercedes se potrudio da Tesli ukrade barem dio pažnje javnosti. Za predstavljanje EQC-a izabran je Stockholm zbog snažne startup scene i ekološke osviještenosti. K tome, auto je prvo ponuđen kupcima u Norveškoj, najvećem europskom tržištu automobila na struju na kojem je Tesla lani prodao 8500 vozila. Njemačka je kompanija objavila da je primila više od 2000 prednarudžbi u Norveškoj uz depozit od 20.000 kruna (2400 dolara).

8500 vozila Tesla je lani prodao u Norveškoj

No, Mercedes je samo dio njemačkog naleta na Teslin udjel. U ponedjeljak je započela proizvodnja Audijeva SUV modela e-Tron čija prodaja službeno započinje 17. rujna u San Franciscu. E-Tron će se u prodajnim salonima naći početkom iduće godine, a do 2020. brendovi Volkswagenove grupacije Audi i Porsche izbacit će još tri modela. Ni BMW nije ostao po strani organiziravši turneju svog koncepta Vision iNext u Münchenu, San Franciscu, New Yorku i Pekingu. Analitička kuća LMC Automotive predviđa da će se Teslin globalni tržišni udjel sa sadašnjih gotovo 13 posto do kraja idućeg desetljeća istopiti na manje od tri posto, prenosi Reuters. Ukupni udjel tri njemačke proizvođača od 11,8 posto već 2020. biti će viši od Teslinog, a tri godine kasnije narasti će do 19 posto.

"Tesla danas praktički nema konkurencije, ali to će se promijeniti od 2019. godine", kaže Wajih Hossenally, analitičar IHS Markita. Dio analitičara smatra kako će teško biti nadmašiti efekt poželjnosti koji u javnosti prati Teslu zbog njegove aure inovativnog proizvođača. Međutim, dio analitičara smatra da njemačkim proizvođačima to ne bi trebao predstavljati problem.

Dobra polazna točka

"Njemački proizvođači imaju vrlo poželjne, vozački zabavne premium modele. To je vrlo dobra polazna točka", ocjenjuje Nicolai Mueller, analitičar McKinseyja. Prednost "Nijemaca" jesu i dobro poznati brendovi, raširena prodajna mreža u svijetu te baza dosadašnjih kupaca koja se broji u milijunima. No, uspjeh na tržištu električnih automobila ne određuje samo dizajn i marketing, već i izgradnja infrastrukture za punjenje. Njemački trojac i tu se odlučio pratiti Teslu.

U partnerstvu s Fordom razvijaju vlastitu mrežu brzih punionica uzduž najvažnijih autocesta. Možda baš u tome leži tajna uspjeha, ako je suditi po razmišljanjima sadašnjih vlasnika elektroauta. "Ako drugi proizvođači budu mogli pružiti alternativu mreži Teslinih punionica, definitivno će razmisliti o drugom brendu", izjavio je vlasnik Teslina automobila Tyler Martin.