New York pogođen "namjerno izazvanom" eksplozijom, 29 ranjenih

U eksploziji koja je u subotu navečer potresla četvrt Chelsea na newyorškom Manhattanu ozlijeđeno je najmanje 29 ljudi a vlasti kažu da je to namjeran kriminalni čin ali da zasad nema dokaza da je povezan s terorizmom.

Newyorški gradonačelnik Bill de Blasio i drugi gradski dužnosnici rekli su da je istraga isključila istjecanje plina ali su odbili reći što smatraju da bi mogao biti uzrok eksplozije.

"Nema dokaza u ovom trenutku da je eksplozija povezana s terorom", kazao je gradonačelnik na konferenciji za novinare tri sata nakon eksplozije. ""U ovome času nema posebne i uvjerljive prijetnje New Yorku od bilo koje terorističke organizacije", dodao je.

Neha Jain, 24, koja živi u susjedstvu, ispričala je da je sjedila u kući i gledala film kada je začula glasnu eksploziju i sve se zatreslo.

"Slike na zidu su pale, zavjese na prozoru su počele letjeti i osjetio se nagli nalet vjetra", kazala je novinaru Reutersa. "Tada smo osejtili dim. Spustili smo se stubama da vidimo što se dogodilo, a vatrogasac nas je isti čas upozorio da se vratimo gore".

Policija je rekla da je pretražujući susjedstvo nakon eksplozije pronašla moguću "drugu napravu" nekoliko blokova dalje koja se, kako je prenio izvijestio CNN pozivajući se na policijski izvor, sastoji od ekspres lonca na koji su pričvršćene žice povezane s nečim nalik na mobilni telefon.

CNN također navodi da je u blizini pronađen komad papira s bilješkom.

Ekspres lonac korišten je u izradi eksplozivne naprave u čijoj je eksploziji ubijeno troje a ranjeno 200 ljudi za vrijeme maratona u Bostonu 2013.

Zadnja eksplozija dogodila se manje od tjedan dana nakon 15. obljetnice terorističkih napada 11. rujna, u kojima je poginulo blizu 3000 Amerikanaca, zbog koje su sigurnosne službe pojačale stupanj pripavnosti.

Prema prvim nalazima u istrazi eksplozije u Chelsiju, gradonačelnik De Blasio kazao je da se radi o "namjernom činu". On je dodao da se mjesto eksplozije nedaleko od Manhattana tretira kao "mjesto zločina".

Gradonačelnik je također kazao kako istražitelji ne vjeruju da je eksplozija povezana s bombom koja je u subotu eksplodirala u parku u New Yerseyu. U eksploziji nije bilo ozlijeđenih, a nije bilo niti materijalne štete. Mjesni mediji prenijeli su da se uoči dobrotvorne utrke okupilo oko 5000 ljudi. Bomba je bila podmetnuta u kanti za smeće, rekla je policija.

Međutim, američki su dužnosnici rekli da su zajedničke antiterorističke snage, sastavljene od saveznih, državnih i lokalnih dužnosnika, pozvale na istragu eksplozije u Chelseu sugerirajući da vlasti nisu isključile mogućnost povezanosti s terorizmom.

Zajedničke antiterorističke snage preuzele su istragu incidenta u New Yerseyu.

Policijski izvor rekao je za Reuters kako početna istraga upućuje na to da je eksploziju izazvala improvizirana eksplozivna naprava.

Američki predsjednik Barack Obama, koji je prisustvovao kongresnoj večeri u Washingtonu, "obaviješten je o eksploziji u New Yorku, čiji se uzroci još istražuju", rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Predstavnik newyorških vatrogasaca Daniel Nigro rekao je da je u eksploziji ozlijeđeno 29 ljudi, te da je 24 odvezeno u bolnicu, a među njima i jedna osoba koja je teže ozlijeđena. Ostali su pretrpjeli lakše ozljede od stakla ili metala, rekao je Nigro.

Eksplozija, za koju se navodi da je bila "zaglušujuća", dogodila se ispred zgrade u kojoj se nalazi udruga slijepih osoba, u 23. ulici broj 135, u kojoj slijepci stanuju, prolaze obuku i dobivaju druge potrebne usluge.

Tsi Tsi Mallett, koja je vozila duž 23. ulice kad je odjeknula eksplozija, rekla je za Reuters da je eksplozija izbila stražnje staklo automobila. Na stražnjem sjedalu sjedio je njezin 10-godišnji sin, no on je neozlijeđen. "Bilo je gromoglasno, stradali su mi bubnjići", rekla je.

U samom New Yorku povećana je sigurnost zbog ovotjednog održavanja Opće skupštine UN-a, a očekuje se da će doći 135 svjetskih vođa i deseci ministara vanjskih poslova.

Eksplozija je odmah postala i tema u predsjedničkoj utrci, koju su komentirali i Donald Trump i Hillary Clinton. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump rekao je na skupu u Koloradu: "Malo prije nego što je moj zrakoplov sletio, u New Yorku je eksplodirala bomba i nitko točno ne zna što se događa", kazao je nekoliko sati prije nego što je newyorška policija objavila vijest o eksploziji i istaknuo je da sada treba pokazati snagu.

Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton dala je izjavu u svom predsjedničkom zrakoplovu na tlu u New Yorku rekavši kako je obaviještena o "eksplozijama u New Yorku i New Yerseyu". No dodala je da će pričekati više informacija prije komentara.