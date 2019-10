Nema dana radnog staža, a svakog mjeseca joj stiže mirovina

Foto: Getty Images

Jedna umirovljenica iz Beograda koja posljednjih sedam godina prima srpsku mirovinu iznenadila se kada joj je prije pola godine stiglo pismo iz Engleske u kojem je obaveštavaju da će ubuduće svakog mejseca dobijati na ime nadoknade po 39 funti. Istog dana i njenom suprugu, također umirovljeniku, stigla je obavijest da će njegov priliv iz Engleske biti 98 funti na ime inozemne mirovine, piše Politika.

U prvi mah, priča ova umirovljenica koja živi u Beogradu, mislili su da je greška, ali kada je stigla i druga obavijest, u kojem se dodatno navodi da će supružnicima ovaj iznos biti isplaćen i retroaktivno za proteklih godinu dana, shvatila je da je teško da dva puta na istu adresu slična obavijest stigne greškom

– Ne bi bilo nikakvog iznenađenja zbog tog novca da sam ja u Londonu radila. Da sam bila prijavljena po bilo kojem osnovu. Nisam. Naime, boravila sam tamo pola godine kao djevojka kod tadašnjeg momka (sadašnjeg supruga) i njegovih roditelja. Otac mu je u to vreme bio diplomat u ambasadi u Londonu – priča ona.

Nije, ističe, u tom trenu bila ni vjenčana, niti se tamo udala za tadašnjeg dečka. Dakle, nosila je svoje djevojačko prezime. On je za to vrijeme radio neke računovodstvene poslove i za to su mu uplaćivani doprinosi, nakon čega su se zajedno vratili iz Londona i nikada više nisu ponovo otišli, čak ni turistički.

– Sada, skoro 40 godina od tada, ja dobijam obavijest o novcu iz Engleske, a da nisam imala ni dan radnog staža niti bilo što slično. Zbog toga mi je sve ovo i čudno. Činjenica je da je suprug kada je podnosio zahtjev za penziju u Srbiji prijavio da ima i neki staž u Engleskoj. To je bilo prije dve godine. Prijavio je tada da sam i ja boravila s njim u Londonu – kaže ona, i dodaje da je suprug do sada dobio oko 330 funti i njemu inozemna mirovina stiže na tri mjeseca, a njoj svakog mjeseca, piše Politika.