Nekoliko trenutaka prije polijetanja pilote uhitili jer su bili pijani

Foto: Paul Mayall/DPA/PIXSELL

Vožnja automobila u alkoholiziranom stanju može, nažalost, završiti tragično i izuzetno je opasna, a vožnja putničkog zrakoplova s više od stotinu putnika preko oceana, nakon konzumiranja alkoholnih pića višestruko je opasnija.

Upravo to se zamalo dogodilo na letu United Airlinesa između škotskoga grada Glasgowa i New Jerseya u SAD-u, no policija je nakon dojave i sumnje da su piloti pijani, reagirala na vrijeme i uhitila dvojicu pilota nekoliko trenutaka prije polijetanja, piše Večernji list.

Kako prenose britanski mediji, piloti, 45-godišnjak i njegov kolega 35-godišnjak, bili su pripiti već prije ulaska u zrakoplov, a nakon njihova uhićenja putnici su čekali na polijetanje čak deset sati jer kompanija nije uspjela naći zamjenske pilote.

Izgleda da aerodrom u Glasgowu ima “odličan” bar jer se sličan incident dogodio prije mjesec s kanadskim pilotima kompanije Air Transat. Zanimljivo je da pijanstvo pilota nije rijetka pojava jer su u ožujku i travnju čak dva pilota uhvaćeni pijani u zrakoplovu.