FOTO: NASA objavila prvu fotografiju s površine Marsa

NASA-ina bespilotna letjelica InSight u ponedjeljak je sigurno sletjela na Mars kako bi započela svoju dvogodišnju misiju kao prvi ljudski objekt dizajniran da istraži duboku unutrašnjost tog planeta.

NASA je objavila i novu fotografiju koja prikazuje površinu Marsa.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe

Odmah po slijetanju InSight je snimio i prvu fotografiju s Marsa te je poslao u središnjicu NASA-e. Prva fotografija sonde prikazuje zagonetan pogled na planet, dok se u daljini vidi horizont. Također se vidi i dio sonde i nakupina čestica prašine koje su se skupile na poklopcu iznad kamere.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa