Nakon ovog neobičnog poteza, supermarket povećao zaradu za 300 posto

Foto: Getty Images

Vlasnik supermarketa u novozelandskom gradu Christchurch odlučio je izbaciti plastična pakiranja voća i povrća što je rezultiralo navalom kupaca i porastom prodaje pojedinih proizvoda za čak 300 posto.

Kako piše Eko Vjesnik, akciju pod nazivom ˝Food in the nude˝, odnosno, ´gola hrana´ pokrenuo je Nigel Bond, vlasnik supermarketa koji pripada novozelandskom lancu ˝New World˝. Gola hrana je ubrzo postala pravi hit među kupcima, a prodaja određenih proizvoda poput crvenog luka povećana je za 300 posto.

˝Kada smo u supermarketu na policama izložili voće i povrće bez plastičnog pakiranja, broj kupaca je odjednom značajno porastao. Sjećam se da sam kao dijete s roditeljima kupovao voće i povrće na štandovima i još uvijek osjećam miris svježih citrusa i luka. Pakiranjem proizvoda u plastiku ljudima smo oduzeli to iskustvo”, rekao je Nigel Bond.

Bond ima tridesetogodišnje iskustvo u trgovačkom poslovanju i bio je svjestan da nagle promjene u načinu poslovanja ponekad mogu izazvati katastrofalne posljedice, no „razgolićivanjem” hrane od svojih je kupaca dobio samo pozitivne povratne informacije, i to kao nikada do sada, prenosi Eko Vjesnik.