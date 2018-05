Najveći srpski biznismen: Pomogao sam Todoriću kad su svi likovali zbog njegove propasti

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Najveći srpski biznismen Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, promovirao je u prepunom beogradskom hotelu Crown Plaza svoj autobiografski roman „Ja, tajkun“ u kojem je sažeo svoju životnu i poslovnu priču.

Večernji list jedini je hrvatski mediji koji je bio na promociji knjige srpskog biznismena koji još uvijek nema putovnicu nakon što su mu je oduzeli i nakon što je sedam i pol mjeseci proveo u pritvoru zbog optužbi za utaju poreza i sumnjive privatizacije iako je većina optužnica do sada već pala na sudu.

Opisujući odnos srpskih poslovnih ljudi i partnera prema njemu u razdoblju kada je boravio, a naročito kada je izašao iz pritvora, Mišković je naglasio kako bi se poslovni ljudi na prostorima bivše Jugoslavije trebali više držati zajedno jer su države, odnosno vrlo često nesposobni političari, najčešće protiv njih.

To je ilustrirao na svom odnosu prema Ivici Todoriću nakon što je Todorić upao u probleme. „Kod mnogih poslovnih ljudi bilo je pritajenog likovanja kada su se Ivica Todorić i Agrokor našli u problemima. To je nedopustivo. Ja sam obitelji Todorić u tom trenutku pomogao. Privrednici moraju nastupati složno te moraju pokazivati međusobnu solidarnost“, opisao je Mišković svoj odnos prema Todoriću.

Iako je prvotno bilo zamišljeno da će publika i novinari na promociji imati priliku postavljati pitanja, koncepcija se promijenila dan prije pa smo ostali uskraćeni za odgovor je li danas u kontaktu s Todorićem. U opis svog poslovnog uspona, kako je prošao put od najmlađeg socijalističkog direktora i dobitnika nagrade AVNOJ-a, preko mjesta potpredsjednika u Vladi Slobodana Miloševića u trajanju od šest mjeseci, do osnivanja privatne kompanije i zarađivanja prvog milijuna, Mišković se u pitkoj autobiografiji osvrnuo i na svoje neuspjehe ili promašaje u poslovanju.

Jedan od najvećih svojih neuspjeha smatra stvaranje regionalnog trgovačkog lanca o čemu je pregovarao 2006. godine s Ivicom Todorićem i Zoranom Jankovićem, tada predsjednikom uprave slovenskom Mercatora. „Najkrupniji neuspjeh doživio sam 2006. godine. Iako nije bilo riječi o promašenoj investiciji, već o neuspjehu da realiziramo jedan posao, mislim da je ovo promašaj koji je ostavio najveće posljedice, ne samo na Deltu, već na ekonomiju cijele regije bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, piše u biografiji.

Opisuje kako se tada intenzivno radilo na spajanju trgovačkih lanaca Delte, Mercatora i Agrokora. Plan je nosio ime „Herkul“, a na prvom sastanku u Beogradu, koji je trajao šest sati napravljeni su krupni koraci prema realizaciji projekta. Bilo je dogovoreno da središte budućeg trgovačkog lanca bude u Beogradu, financijsko u Ljubljani, a komercijala u Zagrebu. Međutim, zapelo je oko podjele vlasništva. „Ivica Todorić i ja smo se suglasili da imamo po trećinu vlasništva. A treću trećinu slovenska država, koja je vlasnik Mercatora. Zoran Janković, kao prvi čovjek Mercatora htio je drukčiju raspodjelu da jednu četvrtinu dobije Mercator, drugu Slovenija, treću Todorić, a četvrtu ja, opisuje Mišković.

Todorić i Janković su se na sastanku oko toga žustro prepirali, a nakon toga i mnogih drugih sastanaka plan o spajanju definitivno je propao. Janković nikako nije htio odustati od svog prijedloga, koji zaista nije imao smisla, tvrdi Mišković.

„Šteta jer da smo se dogovorili, danas bismo imali trgovine u Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Mađarskoj... o regiji da i ne govorim. Bilo bi to od ogromnog značaja za proizvodnju u našim zemljama, za agrar, za život uopće. Ovako se jedna dobra ideja pretvorila u najveći ekonomski propust na teritoriju bivše Jugoslavije", kaže Mišković, koji u biografiji piše da njihovi razgovori nikada nisu stigli do političke razine. "I da smo se nas trojica dogovorili, pitanje je bi li to podržale političke vođe Slovenije, Hrvatske i Srbije", tvrdi u knjizi ovaj srpski biznismen.