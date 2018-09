Najveći kineski industrijski park u Europi gradi se u Srbiji, najavljuju otvaranje 10.000 radnih mjesta

Foto: Srdjan Ilic/PIXSEL.

Industrijski park će Srbiji doneti ukupnu investiciju u visini od dvije milijarde eura, objavila je agencija Tanjug, a prenosi b92.



Mali je, u izjavi Tanjugu, nakon potpisivanja sporazuma, rekao da je riječ o još jednom velikom ugovoru za Srbiju.



"U idućih par godina nići će ogroman industrijski park na 320 hektara. Park koji treba privući više od 1.000 kineskih kompanija. To će, kada smo računali sa CRBC, kompanijom koja će investirati u park, otvoriti skoro 10.000 novih radnih mjesta. Bit će to najveći kineski industrijski park u Europi. Biće upravo u Srbiji, Beogradu, kako bi sve kompanije koje dolaze iz Kine u Evropu privukli da dođu kod nas", objasnio je on.



Mali je kazao da će CRBC investirati oko 220 miliona evra u Industrijski park prijateljstva, a, ako se uzmu u obzir sve kompanije koje će doci, ukupna investicija iznosiće oko dve milijarde evra.