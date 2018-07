Najbogatiji Zemljanin šalje  u svemir za 200.000 dolara

Foto: Reuters

Tvrtka za svemirska putovanja Blue Origin u vlasništvu najbogatijeg čovjeka na svijetu Jeffa Bezosa formirala je cijene za prva putovanja planirana za iduću godinu. Kako ekskluzivno doznaje Reuters od dva upućena izvora, užitak odlaska u svemirska prostranstva letjelicom New Shepard stajat će zainteresirane putnike između 200.000 i 300.000 dolara.

Putokaz za industriju

Jeff Bezos - čije se bogatstvo trenutno procjenjuje na 145 milijardi dolara - još je u svibnju javno tvrdio kako cijene svemirskih putovanja nisu definirane. No, ova okvirna cijena daje dobar putokaz potencijalnim putnicima, ali i cijeloj industriji na pitanje je li svemirski turizam priuštiv te može li generirati pristojnu dobit za tvrtke koje se njime bave. Reutersovi izvori tvrde kako u Blue Originu smatraju da cijena pojedinačne - naravno povratne karte - ne bi smjela biti niža od 200.000 dolara.

Letjelica New Shepard sastoji se od lansirne rakete i putničke kapsule i dizajnirana je za autonomni let. Šestero putnika može odvesti na visinu od stotinu kilometara. To je dovoljna visina da putnici osjete bestežinsko stanje i vide zakrivljenost Zemlje. Povratak je zamišljen pomoću kapsula pod tlakom koje se spuštaju na površinu padobranima. Blue Origin tvrdi kako je na svakoj kapsuli šest prozora koji su tri puta veći nego na Boeingu 747.

Testovi bez ljudi

Kompanija je do sada napravila osam pokusnih letova, ali nijedan s ljudskom posadom. U dva testna leta u letjelici su se nalazile lutke. U idućih nekoliko tjedana Blue Origin testirat će sustav za napuštanje letjelice u slučaju nužde, tvrde izvori. Ako se pogleda konkurencija, Blue Origin postavio je konkurentnu cijenu. Podsjetimo, Virgin Galactic u vlasništvu britanskog milijardera Richarda Bransona objavio je da je do sada prodao 650 karata za svemirsko putovanje po cijeni od 250.000 dolara. No, Virgin Galactic još nije objavio kada će letovi započeti. Cijena letova sa SpaceX-om u vlasništvu Elona Muska još je nepoznata.

Međutim, pitanje je koliko su do sada poznate cijene isplative. Analitičar Teal Groupa Marco Caceres procjenjuje da će svaki let stajati tvrtke oko 10 milijuna dolara. Sa šest putnika po putovanju tvrtke će bilježiti milijune dolara gubitaka, barem u početku, procjenjuje Caceres. Iz Blue Origina ostali su nedostupni za komentar cijene karata.