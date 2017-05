Milijun eura kredita otkupe već za 7000

Udio loših kredita u Srbiji je 17,24% ili 2,66 mlrd. eura/Duško Jaramaz/PIXSELL

Udio loših kredita u bankama koje posluju u Srbiji je na kraju 2016. bio 17,24 posto i iznosio 328,99 milijardi dinara (2,66 mlrd. eura), što je manje nego 2015., a ukupni krediti bili su 15,46 milijardi eura, prema Udruženju banaka Srbije.

Nenaplative kredite poduzeća banke prodaju agencijama za otkup potraživanja kojih je, prema Večernjim novostima, u zmelji sedam, a one ih kupuju gotovo za bagatelu. Milijun eura lošeg kredita, primjerice, može se kupiti već za 7000 eura, iliti 0,7 posto njegove vrijednosti, što je, piše se, najniži ikad plaćeni iznos za neki loši kredit u Srbiji.

No, ni najviši postignuti nije baš nešto - 18 posto od vrijednosti kredita, dakle to bi značilo da se dug neke tvrtke otkupljuje za 180 eura na svakih 1000 eura lošeg kredita. Postupak je dalje takav da agencija koja otkupi dug zatim ide u naplatu i može ostvariti i 100 posto povrata kredita. U Srbiji još nije ozakonjena trgovina bankarskim dugovima građana, već samo pravnim osobama, no i na tome se radi kako bi se tržište i u tom području oživjelo. A i građani su savjesniji i lakše podmiruju dugove nego tvrtke.