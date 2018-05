Meditacijom radnika SAP cilja 90 milijuna eura višu dobit

Dvodnevni edukativni program prošlo je prvih 6500 zaposlenika, a još 5500 na listi je čekanja/FOTOLIA

Njemački softverski div SAP uveo je program joge i meditacije za svih 20.000 njemačkih zaposlenika što bi mu, prema procjenama, trebalo uvećati operativnu dobit i do 90 milijuna eura.

K tome, kompanija je svoja iskustva s programom već ponudila Siemensu i Deutsche Telekomu kao konzultantske usluge. Kako navodi Reuters, SAP-ov program provodi inženjer Peter Bostelmann koji je otkrio blagodati meditacije prije deset godina tijekom osobne krize. Uspjevši uvjeriti nadređene u koristi istočnjačke rekreacije i opuštanja, pilot program u kompaniji je pokrenut 2013. godine.

"To je novi džoging. Zaposlenici su zdraviji i angažiraniji na radnim zadacima", ističe Bostelmann. Od 91.000 SAP-ovih zaposlenika, dvodnevni edukativni program prošlo je njih 6500, među kojima je i nekoliko visokopozicioniranih menadžera. Još 5500 zaposlenika na listi je čekanja. Tečaj je lani prošao i Daniel Holz, direktor za Njemačku koji je odlučio da svi zaposlenici krenu na jogu i meditaciju. "Imam više mentalnog mira i osjećam se uravnoteženije", izjavio je Holz.

SAP od 2014. prikuplja podatke o utjecaju faktora poput angažmana zaposlenika i njihova zdravstvenog stanja na operativnu dobit. Mišljenje je kompanije da su zaposlenici s boljom ravnotežom posla i slobodnog vremena otporniji na stres i time produktivniji. U SAP-u procjenjuju da jedan posto povećanja angažiranosti zaposlenika donosi 50 do 60 milijuna eura višu operativnu dobit.

K tome, jedan posto povećanja indeksa zdravstvenog stanja donosi od 85 do 90 milijuna eura viši profit. Za ovu godinu SAP očekuje operativnu dobit između 7,3 i 7,5 milijardi eura. Kompanija je odbila otkriti koliko je uložila u program meditacije, no tvrdi da je povrat dosegao 200 posto. Inače, slične programe uvodile su tvrtke iz Silicijske doline, poput Googlea i Intela, no SAP tvrdi da je otišao korak dalje.