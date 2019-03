May će zatražiti odgodu brexita do kraja lipnja, moguće i do dvije godine

FOTO: Reuters

Do predviđenog izlaska Velike Britanije iz EU-a ostalo je tek 10 dana, no premijerkin glasnogovornik je ranije kazao da će May pisati predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku i u utorak ili srijedu zatražiti odgodu brexita.

Međutim, urednica na BBC-u Laura Kuenssberg je nakon današnjeg sastanka britanske vlade na Twitteru napisala: "izvori u vladi tvrde da premijerka danas piše pismo Europskoj uniji u kojem će zatražiti produljenje - frustrirajuće je da će kao krajnji datum zatražiti 30. lipnja, s odredbom o mogućnosti produljenja do dvije godine".

U svom je tvitu dodala da "prema jednom izvoru, na sastanku nije bilo sloge, a drugi izvor je bijesan jer se čini da premijerka ponovo izbjegava donijeti stvarnu odluku o opciji koju ona želi, već umjesto toga traži kratku odgodu kako bi se pronašao način da se njezinom sporazumu da nova šansa".

Dvadeset i sedam članica EU-a navodno je spremno dopustiti Britaniji na summitu u Bruxellesu idući tjedan kraće produljenje roka u trajanju od nekoliko tjedana, ako prije toga bude usvojen premijerkin sporazum s Bruxellesom.

Sporazum s Bruxellesom britanski je parlament odbacio 15. siječnja, te potom prošli utorak.