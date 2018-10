Amerikanci masovno kolju svinje, a za to imaju jako dobar razlog

Foto: Getty Images

Američko-kineski trgovinski rat koji potresa temelje Svjetske trgovinske organizacije (WTO) naštetio je industriji svinja na globalnoj razini, piše Reuters. Posljedice američkih carina na kineski uvoz najviše je osjetila industrija mesa. Kina je donedavno bila glavno tržište SAD-a za manje vrijedne dijelove svinjetine, no SAD se trenutačno suočava s rastom troškova hrane i padom cijena svinjetine. Ekonomisti u državi Iowa prognoziraju da će poljoprivrednici izgubiti oko 800 milijuna dolara u ukupnom prihodu od kolovoza 2018. do srpnja 2019., zbog čega su uzgajivači svinja to razdoblje već prozvali “crvenom godinom”.

Ken Maschhoff, predsjednik najvećeg američkog proizvođača svinjetine u obiteljskom vlasništvu, The Maschhoffa, doživio je pad prihoda tijekom trgovinskog rata i odlučio posao nastaviti na inozemnom tržištu.

Promašena očekivanja

Veliki broj svinja šalje se na klanje zbog rasta cijena hrane za svinje i pada cijena svinjetine. Kineski farmer Xie Yingqiang dao ih je zaklati više od tisuću kako bi ograničio gubitke nakon što su kineske carine podigle cijene američke soje, zbog čega nije mogao pokriti troškove. Američke tvrtke Seaboard Triumph Foods i Prestage Farms potrošile su stotinu milijuna dolara da bi povećale kapacitet američkih klaonica na gotovo pola milijuna svinja dnevno, 10% više nego prije tri godine. Trgovinski rat dogodio se nakon što je svjetska ekspanzija, piše Reuters, dovela do rekordne proizvodnje svinjetine na temelju očekivanja rasta potražnje mesa i niskih cijena hrane za svinje.

800 milijuna dolara izgubit će svinjogojci u Americi do srpnja 2019.

Rat se tako odražava na industriju svinjetine obiju zemalja, a posljedice osjećaju i drugi veliki izvoznici poput Brazila, Kanade i najvećih europskih proizvođača. Kinezi se osvećuju, prestali su kupovati soju od SAD-a, značajnu izvoznu robu, stoga sada trebaju nadoknaditi štetu.

Veća domaća opskrba i porast uvoza od drugih dobavljača, kao što su Španjolska i Brazil, nadoknadila je Kini manjak u uvozu svinjskog mesa. No, epidemija afričke svinjske kuge postala je dodatni problem kineskih proizvođača, što je dovelo do pada u nekim sjevernim i južnim pokrajinama. Brazilska industrija svinjskog mesa, četvrta po snazi u svijetu, pretrpjela je veće cijene hrane zato što se poljoprivrednici sada moraju natjecati s velikim kupcima sjemenja soje koji su se okrenuli prema Brazilu. Brazilski uzgajivači obično mogu kupiti soju po povoljnoj cijeni, no sada plaćaju rekordne cijene dijelom zbog velike potražnje kineskih kupaca.

Zabrana za Brazil

Od eskalacije trgovinskih ratova ove godine u EU su veliki izvoznici svinjetine poput Španjolske i Njemačke ostvarili dodatnu prodaju u Kini i Meksiku. No, ona nije bila dovoljna za potporu EU cijenama zbog proširene domaće ponude i zato što je Kina kupila manje nego inače. Rusija, koja je nedavno otkupila gotovo 40% brazilskog izvoza svinjskog mesa, nametnula je zabranu nakon što su otkriveni tragovi zabranjenih aditiva, a uvoz nekih svinjskih proizvoda iz Brazila zabranila je i EU.