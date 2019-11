Macron: NATO je na samrti, a Europa na rubu ponora

Foto: Getty Images

Macron je u intervjuu za The Economist upozorio članice europske zemlje da se više ne mogu osloniti na Sjedinjene Države, odnosno da se od Amerike više ne može očekivati da će stati u obranu zemalja članica NATO-a, prenosi portal Index.

"Moždana smrt NATO-a"

"Ono što trenutno prolazimo može se opisati kao moždana smrt NATO-a. Europa se nalazi na rubu ponora", kazao je Macron pa dodao kako Europa mora početi strateški razmišljati o samoj sebi kao o geopolitičkoj sili. U protivnom, Europa više neće kontrolirati vlastitu sudbinu", rekao je Macron.

"Više ne postoji nikakva koordinacija u donošenju strateških odluka između SAD-a i saveznika u NATO-u. Nikakva. Imamo nekoordiniranu agresivnu akciju jedne članice NATO-a, Turske, u području u kojem su ugroženi naši interesi", ustvrdio je Macron.

Macron je dodao kako su do sada Amerika i Europa dijelile interese te da se on neumorno trudio održati dobre odnose s predsjednikom Donaldom Trumpom. No, smatra kako Amerika po prvi put ima predsjednika koji "ne dijeli našu ideju o europskom projektu" i da su, čak i ako Trump ne pobjedi na sljedećim izborima, povijesne tekovine učinile svoje i razdvojile stare saveznike.

"Europa se mora probuditi"

Macron je sve to izgovorio u jednosatnom intervjuu za Economist koji se vodio u Elizejskoj palači. Francuski predsjednik kaže da se "Europa mora probuditi".

Na pitanje vjeruje li u efektivnost NATO-ovog članka 5, odnosno u ideju da će u slučaju napada na jednu članicu NATO-a sve ostale zemlje članice priskočiti u pomoć, što pak mnogi analitičari smatraju glavnim sredstvom odvraćanja napada na članice NATO-a, Macron je odgovorio: "Ne znam. Ali što će članak 5 značiti sutra?"