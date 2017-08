London želi privremenu carinsku uniju: Bit će dosta teško

Foto: Thinkstock

Britanci su predložili dogovor o tranizicijskom periodu s Europom nakon provedbe Brexita kako bi se omogućila što slobodnija trgovina robom.

London predlaže uvođenje privremene carinske unije kako bi se se očuvala "tijesna veza s europskom carinskom unijom, navodi se u priopćenju.

"U tom tranzicijskom razdoblju koje bi se dogovorilo s Bruxellom, Ujedinjeno Kraljevstvo nastojalo bi sklopiti nove ambiciozne trgovinske sporazume diljem svijeta", navodi se.

Europska unija je objavila da će pomno proučiti te prijedloge, no njima će se baviti tek pošto se postigne napredak u pregovorima.

Upitan na televiziji ITV o tome hoće li Britanija morati platiti kako bi privremeno ostala u carinskoj uniji EU-a, Davis je odgovorio kako "ne misli da je tako".

"Morate me pustiti da pregovaram o tome što će se događati u tom prijelaznom razdoblju", istaknuo je ministar.

Davis je otkrio da se pregovarač EU-a za Brexit Michel Barnier razljutio na pitanje takozvanog računa za razvod što EU želi dogovoriti odmah, prije nego o što će se raspravljati o daljnjem odnosu Britanije i Europe.

"Imat ćemo dugu raspravu", rekao je Davis za radio LBC.

"Michel se ljuti na nas. Kaže da 'moramo dati svoj prijedlog'". "Bit će dosta teško. No na kraju nećemo plaćati 10 milijardi godišnje kao što to činimo sada. Riješit ćemo to", zaključio je ministar, dodavši kako Britanija neće dogovoriti brojku o izlasku do listopada.