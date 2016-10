Let zrakoplovom od 47 sekundi: Ovo je 5 najkraćih letova na svijetu

Foto: Thinkstock

Zrakoplov je izvrsno prijevozno sredstvo za putovanje na daleke destinacij. Ruta između Westraya i Papa Westraya u sklopu Orkneyskih otoka smatra se najkraćem na svijetu kada je u pitanju avio prijevoz.

Ovisno o udarima vjetra, s jednog na drugi otok može se stići za čak 47 sekundi, iako za ovu udaljenost od 2.7 kilometra obično treba oko dvije minute putovanja zrakoplovom. Tu rutu od 1967. godine pokriva regionalna kompanija Loganair, a cijena povratne karte stoji oko 200 kuna.



Na Papa Westrayu živi tek sedamdesetak osoba, no ovaj otok na sjeveru Škotske ima nekolicinu arheoloških lokaliteta koje periodično istražuje velik broj stručnjaka i studenata zbog čega je i uvedena ta linija, piše punkufer.hr.



Prijevoz se obavlja letjelicom Britten-Norman Islander koja može primiti osam putnika, a tijekom radnog tjedna ona prometuje barem dva puta dnevno.



Najkraći međunarodni let na svijetu, pak, najavljen je u rujnu ove godine. Kompanija People's Viennaline pokreće liniju između St. Gallena u Švicarskoj i Fridrichshafena u Njemačkoj. Udaljenost od dvadesetak kilometara trebala bi biti prijeđena za samo osam minuta.



Popis 5 najkraćih letova na svijetu:

1. Od Westreya do Papa Westraya u Škotskoj uz Loganair (47 sekundi)



2. Od St. Gallena u Švicarskoj do Friedrichshafena u Njemačkoj uz People's Viennaline (8 minuta)



3. Od Beča do Bratislave uz FlyNiki (10 minuta)



4. Od Toronta u Kanadi do Niagarinih slapova uz Toronto Airways (12 minuta)



5. Od Kinšase do Brazzavillea u Kongu uz Ethiopian Airways (20 minuta)