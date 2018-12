Kvote Europske unije zatvaraju proizvodnju čelika u Makedoniji

Vjerojatno će se morati raditi s dužim prekidima

Odluka Europske unije da ograniči uvoz čelika iz Makedonije već je zatvorila nekoliko kompanija iz tog sektora u zemlji. EU je uvela te mjere kao odgovor nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio ograničiti uvoz čeličnih proizvoda iz Kine i EU, izvještava Indikator.ba.

Makedonske kompanije već su ispunile kvote koje su na snazi od lipnja ove godine. Zabrinuti su i u Makstilu, u vlasništvu američko-brazilskog Duferco Groupa, koji je najveći izvoznik čelika. Moguće su posljedice za zaposlene, koji će morati ići na prisilni odmor.

Prema procjenama, neće se moći plasirati oko 120 tisuća tona čelika. U kompaniji Makstil tvrde da nema alternative, jer 70% izvoza ide u EU, dio u Tursku, a ostatak u zemlje regije.

"Tih 120.000 tona čelika su četiri do četiri i pol mjeseca proizvodnje, što znači da će proizvodnja morati biti zaustavljena na to vrijeme. Hoćemo li raditi u kontinuitetu ili s prekidima, nalagat će situacija i mogućnost plasmana. U Makstilu imamo 1000 zaposlenih i pokušat ćemo ne biti pogođeni, ali to je nemoguće", rekao je Mitko Kočovski, direktor Makstila za makedonske medije.

Makstil potvrđuje prognoze da će gubici Makedonije biti veći od 100 milijuna eura godišnje, a negativan utjecaj osjetit će i prerađivačka industrija i BDP.

U makedonskoj vladi, unatoč jasnoj poruci EU da ne postoji odstupanje od carine od 25% nakon što se kvota zadovolji, vjeruju da postoji prostor za dogovor. "Još ima mjesta da se izborimo za pogodnosti koje će biti dobre za makedonsko gospodarstvo", izjavio je ministar financija Dragan Tevdovski.

Stav Unije je da štiti svoje ekonomske interese, a za Makedoniju, niti za druge nema izuzetka. To je rekla povjerenica EU za trgovinu Cecilia Malmström, iako su premijer Zoran Zaev i potpredsjednik vlade Bujar Osmani pokušali promijeniti odluku.