Kralj svinjetine zaradio je prošle godine više nego Elon Musk ili Tim Cook

Foto: Screenshot/YouTube

Podaci govore o Wan Longu koji je uspio pretvoriti tvornicu mesa u državnom vlasništvu u najvećeg proizvođača svinjskog mesa na svijetu.

U godišnjem izvještaju tvrtke Wanova naknada kao predsjedatelja i izvršnog direktora tvrtke WH Group Ltd. iznosila je prošle godine čak 291 milijun dolara u plaći i dionicama.

Prema navodima Bloomberga ovaj iznos primanja Longa trenutno čini jednim od najbolje plaćenih rukovoditelja u svijetu, stavljajući ga rame uz rame najbolje plaćenim i već renomiranim rukovoditeljima kao što su Tim Cook (Apple Inc.), Elon Musk (Tesla Inc. ) ili Lloyd Blankfein (Goldman Sachs Group Inc.).